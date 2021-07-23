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Onur Eker'in ölümü | Üniversiteli gencin ölüm nedenini Adli Tıp açıklayacak

Ankara Pursaklar'da kayıp kurbanlık koyunu bulmak için evinden çıkan ve cansız bedenine dün akşam saatlerinde ulaşılan Tıp Fakültesi Öğrencisi Onur Eker bugün toprağa verildi.

23 Temmuz 2021 Cuma 17:35
Onur Eker'in ölümü | Üniversiteli gencin ölüm nedenini Adli Tıp açıklayacak

Onur Eker'in ölümü | Üniversiteli genç toprağa verildi

Kurban Bayramı sırasında koyun bulmak için gittiği kırsal alanda hayatını kaybeten Onur Eker'in ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor. Aile yakınları Tıbbiyeli Onur Eker'in cansız bedeninin bulunduğu yerde her hangi bir saldırıya ait emare bulunmadığını, darp ya da şiddete uğradığı konusunda bir belirtinin olmadığını duyurdu. Kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu Raporu'nun ardından belli olacağını söyleyen aile yakınları "Ancak açık alanda yoğun güneş ışığına maruz kalmış. Bir rahatsızlık geçirmiş olabilir" bilgisini verdi.

Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. 

Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Koyunun peşinden giden Onur Eker ise kayboldu.

Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alamayınca polis ve jandarmaya haber verdi.

Bayramın ilk ve ikinci gününde aramalardan sonuç çıkmadı. Dün akşam saatlerinde dere kenarında Onur Eker’in yüzüstü yerde cansız bedeni bulundu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Eker'in cep telefonunun ve cüzdanının cebinde, yürürken kullandığı sopanın ise hemen cenazesinin yanında olduğu belirlendi.

Eker'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporuyla netlik kazanacak.

Onur Eker'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. 

Buradaki cenazeye, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Eker'in ailesi, yakınları ve yurttaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesi, ailesi ve arkadaşları tabutun başında dua etti. Baba Uğur Eker, cenazede taziyeleri kabul etti. 

Onur Eker'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Son Güncelleme: 23.07.2021 18:03
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