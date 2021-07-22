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Onur Eker'in ölümü | Cinayet mi? Kaza mı?

Dedesinin kurbanlık olarak satın aldığı koyunun dağlık alana kaçmasının ardından bulmak için yola çıkan Tıp Fakültesi Öğrencisi Onur Eker'in cansız bedeni bulundu.

22 Temmuz 2021 Perşembe 23:09
Onur Eker'in ölümü | Cinayet mi? Kaza mı?

Onur Eker'in ölümü | Kaçan koçu ararken kaybolmuştu


Ankara'da Pursaklar ilçesinde dedesinin dağlık alana kaçan kurbanlık koyununu yakalamak için peşinden gittikten sonra kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in (20) cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgede bulunan tüm güvenlik görüntülerini tarayan güvenlik güçleri arama çalışmalarına Pursaklar dağlık alana kaydırmıştı. Kaçan koyununu yakalamak için peşinden gittiği yöhde yoğunlaşan arama çalışmalarında akşam geç saatlerde acı haber geldi. 

Eker'in, kaybolmadan önceki son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütürken talihsiz gencin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.


ONUR EKER'İN KAYBOLMASI

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına geldi. Onur ve dedesi, bayramın ilk günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada koyun kaçtı. Onur ve dedesi, dağlık alana doğru kaçan koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan, geri dönüp kamyonetini alarak farklı bir yoldan gidip koyunun önüne geçmek istedi. Onur ise dağlık alanda koyun ile birlikte kaybolmuştu.

Zühtü Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verilmişti. Polis ve jandarma gece geç saatlere kadar bölgede arama yaptı ancak Onur Eker bulunamamıştı.Dün de havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve dron kullanıldı. Ancak yine Onur'un izine rastlanmamıştı.

Son Güncelleme: 22.07.2021 23:11
Anahtar Kelimeler:
Onur EkerAnkaraPursaklar
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