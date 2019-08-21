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Organ kaçakçısı üç kişiye suçüstü

İstanbul'da hastanede sahte belgeyle organ ticareti yapmak için gelen 3 kişi polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. 

Organ kaçakçısı üç kişiye suçüstü

İstanbul'da hastanede sahte belgeyle organ ticareti yapmak için gelen 3 kişi polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. 

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:47
Organ kaçakçısı üç kişiye suçüstü

Organ kaçakçısı üç kişiye suçüstü



Organ ticaretine karşı yürütülen mücadelede suçüstü yakalanan zanlılar sorgulanıyor. İstanbul'daki bir özel hastaneye sahte belgelerle böbrek nakli için başvuru yapan iki kişi kendilerini kardeş olarak tanıttı. Yapılan testler sonucunda şüphelilerin bilgilerinin uyuşmaması ve kimliklerinin sahte olduğunu belirleyen hastane görevlileri durumu İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri 7 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda Talat T. (29), Aydın T.(33) ve Hasan I.(36) yakalayarak gözaltına aldı. Talat T. ve Aydın T. Vatan Caddesi'nde bulunan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Hasan I. ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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