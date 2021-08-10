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Orman kundakçılarına destek veren 2 terörist yakalandı

Türkiye genelinde çok sayıda orman yangının çıkış nedeni hakkında savcılıklar soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürürken, bazı yerlerde kundakçılara destek veren iki örgüt üyesi Denizli'de yakalandı.

10 Ağustos 2021 Salı 10:09
Orman kundakçılarına destek veren 2 terörist yakalandı

Orman kundakçılarına destek veren 2 terörist yakalandı

Orman yangınları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan iki kişi Denizli'de yakalandı.


Denizli’de ‘Ateşin Çocukları’ isimli sosyal medya hesabı üzerinden son günlerde meydana gelen orman yangınları nedeniyle PKK/KCK propagandası yapan bir şüpheli ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şüpheli saklandıkları hücre evinde yakalandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yurt genelinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak ‘Ateşin Çocukları’ isimli sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına alındı.FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalanma kararı bulunan ve hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Anahtar Kelimeler:
Orman YangınlarıTerör örgütüKundaklama
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