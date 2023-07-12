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Orman kundakçısı yangını canı istediği için çıkarmış

Yaz mevsimi ili birlikte ormanlık alanlarda arka arkaya çıkan yangınları söndürmek için zamana karşı yarış devam ederken Bursa'da çıkan yangının sorumlusu yakalandı.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:19
Orman kundakçısı yangını canı istediği için çıkarmış


Orman kundakçısı yangını canı istediği için çıkarmış



Osmangazi'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Ö. adlı zanlının çıkardığı orman yangını güçlükle söndürülürken, zanlı 'Canım istediği için ormanı yaktım' sözleri duyanları şoke etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan, jandarmadaki ifadesinde, "Canım istediği için ormanı yaktım" diyen Ali Ö. (35) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi yakınlarında, dün saat 23.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü.


İhbarla bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de destek verdiği yangın, 3 saatlik müdahale ile söndürüldü.

Çalışma başlatan jandarma, şüpheli olarak daha önce aynı mahallede evini yakan Ali Ö.'yü gözaltına aldı. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Ali Ö., ifadesinde, "Sıkıldım, canım istediği için ormanı yaktım" dedi.

'Kasten orman yakmak' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlarından adliyeye sevk edilen Ali Ö. tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
Orman YangınıKundakçı
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