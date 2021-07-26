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Ortalama Maaş ile Kim En Fazla Benzin Alabilir?

Türkiye'de petrol ürünlerine peş peşe gelen zamlar araç sahiplerini zor durumda bırakırken, Picodi'nin küresel benzin fiyatları değişimi çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor. Yorum tüketicinin...

26 Temmuz 2021 Pazartesi 19:35
Ortalama Maaş ile Kim En Fazla Benzin Alabilir?

2021 Petrol İndeksi | Ortalama Maaş ile Kim En Fazla Benzin Alabilir?

Picodi13 Temmuz 2021

Picodi.com analiz ekibi, 2021 yılının ilk yarısında akaryakıt fiyatlarının bir önceki yıla göre değişimini inceledi ve Türklerin ortalama ücretle kaç litre benzin alabileceğini hesapladı.

Benzin Fiyatlarındaki Artış

2021 yılının ilk yarısında, ekonominin kademeli olarak kendine gelmesini ve 2020’nin ilk yarısına kıyasla benzin fiyatlarının artışını gözledik. Avrupa’da en yüksek fiyat artışları Macaristan (+%20,2), Türkiye (+%19,4) ve Lüksemburg’da (+16,9) kaydedildi.

Petrol fiyatlarında düşüş ise sadece Malta ve Arnavutluk ülkelerinde gözlendi.

2021 Petrol İndeksi

Avrupa’da depoyu en ucuza Ruslar dolduruyor. Burada benzinin litresi 0,54€. Hollanda ise litresi 1,72€ ile benzinin en pahalı olduğu Avrupa ülkesi. Ülkemiz ise benzinin en ucuz olduğu 3. Avrupa ülkesi oldu – litresi 7,36₺ (0,73€).

Bu yıl da çeşitli Avrupa ülkelerinde ortalama maaş ile ne kadar benzin alınabileceğini araştırdık. Burada işler değişti.

(kalan 41 ülkeden verileri görmek için okları tıklayın)

3.582 litre Avrupa’da 3 yıldır değişmeyen lider İsviçre. Podyumu 2.955 ve 2.328 litre ile Lüksemburg ve Danimarka tamamlıyor.

Numbeo verilerine göre Türkiye’de ortalama net maaş 3.641,75₺ olarak görünüyor. Bu da ortalama bir Türk’ün ortalama maaş ile ayda 494 litre benzin alabileceği anlamına geliyor. Bu sonuç, Avrupa’da 42 ülke arasında bizi 35. sıraya koyuyor. Önceki yıl ise ortalama maaş ile sadece 384 litre benzin alınabiliyordu.

Bosna Hersek (484 litre), Sırbistan (440 litre), Kuzey Makedonya (432 litre) ve Karabağ (417 litre) ile bizim gerimizde olan ülkeler.

Listenin sonunu ise Ukrayna, Moldova ve Arnavutluk oluşturuyor (sırası ile 389, 358 ve 289 litre).

Dünya Liderleri

(İlgili verileri görmek için imleci dilediğiniz ülkenin üzerine getirin)

Araştırılan 104 ülke arasında en düşük benzin fiyatı litresi 0,29€ ile Cezayir’de kaydedildi. En yüksek fiyat ise litresi 2,03€ ile Singapur’da görüldü.

Küresel satın alma gücü sıralamasında ise Körfez ülkeleri sürekli olarak podyumda:

  1. Katar – 6.532 litre;
  2. Suudi Arabistan – 5.170 litre;
  3. Kuveyt – 5.158 litre

Amerikalılar ortalama ücretle 4.723 litre, Avustralyalılar 4.128 litre, Kanadalılar 2.616 litre ve Çinliler 955 litre benzin alabiliyorlar.

En kötü durum Küba’da kaydedildi. Bu ülkede ortalama ücretle 26 litre benzin alınabiliyor (bir önceki yıla göre 2 litre daha az). Tacikistan ve Zambiya’da 188 ve 214 litre ile durum sadece biraz daha iyi.

Venezuela’ya da bakmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Bu ülke istikrarsız bir ekonomi ile boğuşmasına rağmen geçen yılki petrol alım limitlerini korumuş görünüyor. Her vatandaş, her ay litre başına yaklaşık 0,0015€ karşılığında 120 litre benzin alabiliyor. Limit aşıldığında benzin fiyatı litre başına 0,42€’ya yükseliyor. Bu da, hesaplarımıza göre geçen yıldan 82 litre fazla olmak üzere toplam 230 litreye tekabül ediyor (120 litre sübvansiyonlu ve 110 litre tam fiyat).

Metodoloji

Petrol Endeksi, 2019’dan beri Picodi tarafından yürütülen yıllık petrol fiyatlarının ortalama ücretlere oranı sıralamasıdır.

Bu rapor, ulusal istatistikler veya ilgili bakanlıklar için ofisler tarafından sağlanan mevcut en son verilere göre ortalama net ücretleri kullanır. Resmi ücret istatistiklerinin bulunmadığı bazı ülkelerde, Numbeo’dan alınan bilgileri kullandık.

104 ülkede 2021’in ilk yarısı için ortalama fiyatlar, globalpetrolprices.com ve diğer yerel kaynaklardan alınan verilere dayanmaktadır. Litre sayısını elde etmek için ortalama ücreti 1 litre benzinin ortalama fiyatına böldük. Kur dönüşümü için, son 90 gün için Google Finans ortalama döviz kurunu kullandık.

Son Güncelleme: 26.07.2021 20:46
Anahtar Kelimeler:
Picodi
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