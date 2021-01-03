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Osman Çelik, Vildan İnce cinayeti | 8 tutuklama

Sevgilisiyle birlikte kaçarak birlikte yaşamaya başlayan Vildan İnce ile Osman Çelik'in hunharca öldürülmesinin aile içi infaz olduğu ortaya çıktı.

03 Ocak 2021 Pazar 16:01
Osman Çelik, Vildan İnce cinayeti | 8 tutuklama

Osman Çelik, Vildan İnce cinayeti | 8 tutuklama


Kız arkadaşı ile kaçarak birlikte yaşamaya başlayan Osman Çelik ve Vildan İnce cinayetinin aile içi infaz olduğu ortaya çıktı. Jandarma tarafından aydınlatılan cinayetin katil zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Osman Çelik (25) ve sevgilisi Vildan İnce'nin (24) öldürülüp, dağlık araziye gömülmesine ilişkin gözaltına alınan genç kızın ailesinden 8 kişi tutuklandı. İki sevgilinin barışma bahanesi ile çağırılıp öldürüldüğü ortaya çıktı.


İlçe merkezinde sevgilisi Vildan İnce ile birlikte yaşadığı belirtilen Osman Çelik'ten 2 gündür haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Çelik'in ailesi, Vildan İnce'nin ilçeye bağlı Bayramözü köyünde yaşayan ailesinden şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine jandarma, köyde çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Vildan İnce'nin de kayıp olduğu belirlendi. Jandarmanın araştırmaları sonucunda Osman Çelik ve Vildan İnce'nin cesetleri, Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülmüş bulundu. Çelik ve İnce'nin tabanca ile öldürüldükten sonra gömüldüğü belirlendi. Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Vildan İnce'nin ailesinden aralarında anne ve babasının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler gece boyunca jandarmada ifade verdi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

BARIŞMAK İÇİN ÇAĞIRMIŞLAR

Öte yandan yapılan incelemede, cinayetin nasıl gerçekleştiği de ortaya çıktı. İnce ailesi 2 ay önce evlenmek için Osman Çelik'e kaçan kızlarını yeniden eve çağırdı. Eve gelen Vildan İnce, ailesi tarafından darp edildi, ardından baskıyla sevgilisini arayıp 'barışma' bahanesi ile eve çağırdı. Barışma ümidiyle eve giden Osman Çelik, burada İnce ailesi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Osman Çelik ve Vildan İnce bıçaklanıp, tabanca ile vurularak öldürüldü. Ardından iki sevgilinin cenazesi dağlık araziye götürülerek gömüldü.


KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan, Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırılan iki sevgilinin cenazesi otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Osman Çelik'in cenazesi Kaman ilçesine Çadırlı Hacı Bayram köyüne getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazı sırasında, imam Osman Çelik'ın öldürülmeden önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, temaslı olan kişilerin cenaze namazından ayrılmasını istedi. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Çelik, köy mezarlığında toprağa verildi. Vildan İnce'nin cenazesinin ise Kaman Devlet Hastanesi morgunda bekletildiği öğrenildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Osman Çelik (25) ve sevgilisi Vildan İnce'nin (24) öldürülüp, dağlık araziye gömülmesine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen genç kızın ailesinden V.İ., K.İ., R.İ., R.İ., R.İ., B.İ., H.S. ve M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adliye çıkışı jandarma aracına bindirilirken konuşan ve öldürülen genç kadının annesi olduğu öğrenilen R.İ., "Cezam ne varsa cezamı çekerim. Pişmanım. Ben yapmadım. Ben suçsuzum. Paşa yaptı" dedi. Öte yandan mahkemede ifadeleri alınan 8 sanığın cinayeti kendilerinin işlemediğini öne sürdükleri öğrenildi.
 

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Son Güncelleme: 03.01.2021 21:53
Anahtar Kelimeler:
Cinayeti
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