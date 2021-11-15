Osman Öcalan öldü | Koronavirüs tedavisi görmüş
Seçimler sırasında devletin TV kanalı TRT'de çıkarılınca yeniden ülke gündemine gelen terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, koronavirüs nedeniyle öldüğü bildirildi.
Iraklı kaynakların aktardığına göre terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, bugün sabaha doğru saat 04:30'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Osman Öcalan, bir süredir Erbil'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Osman Öcalan'ın Temmuz 2021’de geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybettiği yönünde bilgiler gelmiş, ailesi ise Öcalan’ın felç geçirdiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıklamıştı.
Kardeşi doğruladı
İmralı’da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın, Irak’ın Erbil kentinde fırıncılık yapan kardeşi Osman Öcalan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan Şanlıurfa’daki kardeşi Mehmet Öcalan, "Uzun süredir Osman ile görüşmüyorduk. Ölümü nedeniyle üzüntü yaşıyoruz. Kardeşimizin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini bekliyoruz. Avukatlarımız aracılığıyla ağabeyime durum iletilecek ve ondan gelecek habere göre yol haritası çizeceğiz" dedi.
Osman Öcalan kimdir?
1958 yılında Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyünde dünyaya gelen Osman Öcalan, 1978 yılında kurulan PKK'ya katılmadan önce, 2 sene Libya'da yaşadı ve öğretmen kolejinde eğitim gördü.
1986'da PKK Merkez Komitesi'ne, 1990'larda ise PKK Yürütme Komitesi'ne katıldı.
Osman Öcalan, PKK’dan ayrıldıktan sonra 2004’te Erbil’e yerleşmişti.
Osman Öcalan, yenilenen İstanbul seçimleri öncesinde TRT Kürdi'ye röportaj vermiş, tartışmaların ardından teklifin TRT'den geldiğini açıklamıştı.