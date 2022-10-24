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Osmangazi Köprüsü üstünde intihar

Araç trafiğinin az olduğu saatlerde, Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü’nde meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 23:57
Osmangazi Köprüsü üstünde intihar

Osmangazi Köprüsü üstünde intihar 


Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü’nde aracını durduran bir şahıs, köprüden aşağıya atladı. Kimliği belirsiz şahsı denizde arama çalışmaları devam ediyor.

Araç trafiğinin az olduğu saatlerde, Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü’nde meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs Osmangazi Köprüsü üzerinde aracını durdurarak denize atladı.

Olayı gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denize atlayan şahsı bulabilmek için çalışma başlattı.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından 3 tekne ile ayrı noktalarda arama yapıldığı öğrenildi.


 

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