Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

ÖSO'cular arasında sınır kapısı yüzünde savaş çıktı

Türkiye Suriye arasında Akçakale Sınırkapısı'nın kontrolü için Özgür Suriye Ordusu mensupları arasında gece yarısı çatışma çıktı.

04 Aralık 2023 Pazartesi 09:10
ÖSO'cular arasında sınır kapısı yüzünde savaş çıktı






ÖSO'cular arasında sınır kapısı yüzünde savaş çıktı


Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısındaki Telabyad kentinde, Özgür Suriye Ordusu bünyesinde yer alan gruplar birbirine girdi. Çatışma haberini sosyal medya hesabından Gazeteci Yazar Çetiner Çetin duyurdu.


Suriye'de, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bünyesindeki gruplar, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye’nin Telabyad kentinde birbirine girdi.

İddiaya göre, gece saatlerinde iki grup arasında sınır kapısının kontrolü konusunda başlayan tartışmalar çatışmaya dönüştü. 

Ağır silahların da kullanıldığı öne sürülen çatışmanın sesleri, Akçakale ilçesinden de duyuldu.

Çatışma nedeniyle Akçakale ilçesinde büyük bir tedirginlik yaşandı. Çatışmada her iki taraftan da yaralıların olduğu öğrenildi.
 

Son Güncelleme: 04.12.2023 12:27
Anahtar Kelimeler:
ÖSOSuriyeTelabyadÇatışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistin şalına karşı çıktı, gözaltına alındı
Filistin şalına karşı çıktı, gözaltına alındı
Şampiyonlar liginin tüm mal varlıklarına el konuldu
Şampiyonlar liginin tüm mal varlıklarına el konuldu
Fon Vurgunu davasında önemli gelişme
Fon Vurgunu davasında önemli gelişme
Komşularını özel düzenekle gürültüyle taciz etmişler
Komşularını özel düzenekle gürültüyle taciz etmişler
İlahiyatçı Hüseyin Gökalp sinkaflı okuyanları hayrete düşürdü
İlahiyatçı Hüseyin Gökalp sinkaflı okuyanları hayrete düşürdü
Dilan Polat yemek masası soruşturma konusu oldu
Dilan Polat yemek masası soruşturma konusu oldu
Fatih Terim Fonu | DenizBank'tan detaylı açıklama
Fatih Terim Fonu | DenizBank'tan detaylı açıklama
Vergi rekortmeni 7 yıl kum çalmış, 8.5 milyon liralık cezanın üstüne yatmış
Vergi rekortmeni 7 yıl kum çalmış, 8.5 milyon liralık cezanın üstüne yatmış
Çalıntı otobüs tur aracına çevirmişler | Anıtkabir'e giderken yakalandı
Çalıntı otobüs tur aracına çevirmişler | Anıtkabir'e giderken yakalandı
İçinde yolcu bulunan tramvaya taşlı saldırı
İçinde yolcu bulunan tramvaya taşlı saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim