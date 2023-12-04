ÖSO'cular arasında sınır kapısı yüzünde savaş çıktı



Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısındaki Telabyad kentinde, Özgür Suriye Ordusu bünyesinde yer alan gruplar birbirine girdi. Çatışma haberini sosyal medya hesabından Gazeteci Yazar Çetiner Çetin duyurdu.

Şanlıurfa’nın Akçakale sınır kapısında iki grup arasında sınır kapısının kontrolü konusunda başlayan tartışmalar çatışmaya dönüştü. Bölgeden gelen ilk görüntülere göre gruplar kendi aralarında çok şiddetli çatışma halindeler. Türk güvenlik birimleri güvenlik önlemlerini arttırdı. pic.twitter.com/j26E3YYpFS — Çetiner Çetin (@cetiner_cetin) December 3, 2023



Suriye'de, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bünyesindeki gruplar, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye’nin Telabyad kentinde birbirine girdi.

İddiaya göre, gece saatlerinde iki grup arasında sınır kapısının kontrolü konusunda başlayan tartışmalar çatışmaya dönüştü.

Ağır silahların da kullanıldığı öne sürülen çatışmanın sesleri, Akçakale ilçesinden de duyuldu.

Çatışma nedeniyle Akçakale ilçesinde büyük bir tedirginlik yaşandı. Çatışmada her iki taraftan da yaralıların olduğu öğrenildi.

