Otel odasında aşk tuzağı kuran çete çökertildi
Otel odalarına silahlarla girip, kadınlarla buluşmayı bekleyen 2 kişinin cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri iddia edilen 2'si kadın 5 kişi polis tarafından yakalandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde otel odasına silahlarla girip, kadınlarla buluşmayı bekleyen 2 kişinin cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri iddia edilen 2'si kadın 5 kişi polis tarafından yakalandı.
Kadınlarla bu 3 kişinin suç ortağı olduğu öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 şüpheliyi kaçtıkları ticari taksinin içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheli 5 şahsın üzerinde yapılan aramada gasp edildiği iddia edilen para ve cep telefonlarının yanı sıra bir miktar uyuşturucu madde ve 3 adet tabanca ele geçirildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. -