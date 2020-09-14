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Otel odasında aşk tuzağı kuran çete çökertildi

Otel odasında kurdukları aşk tuzağına düşürülen kurbanları soyan çete üyeleri yakalandı. 

14 Eylül 2020 Pazartesi 13:31
Otel odasında aşk tuzağı kuran çete çökertildi

Otel odasında aşk tuzağı kuran çete çökertildi


Otel odalarına silahlarla girip, kadınlarla buluşmayı bekleyen 2 kişinin cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri iddia edilen 2'si kadın 5 kişi polis tarafından yakalandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde otel odasına silahlarla girip, kadınlarla buluşmayı bekleyen 2 kişinin cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri iddia edilen 2'si kadın 5 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay Kumla Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.Y. ve K.Y. isimli iki kadınla bir otelde buluşmayı planlayan O.A. ve O.S. isimli iki arkadaş, otele gelip odalarına yerleşti. 2 kadının odaya gelmesinin ardından ellerinde silahlarla otel odasına giren 3 kişi, O.A. ve O.S'nin üzerinden cep telefonu ve bir miktar parayı alarak kadınlarla birlikte kaçtı. 

Kadınlarla bu 3 kişinin suç ortağı olduğu öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 şüpheliyi kaçtıkları ticari taksinin içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

 Şüpheli 5 şahsın üzerinde yapılan aramada gasp edildiği iddia edilen para ve cep telefonlarının yanı sıra bir miktar uyuşturucu madde ve 3 adet tabanca ele geçirildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. -
 

Anahtar Kelimeler:
Aşk Tuzağı
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