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Otel odasından sahte para saçarak dalga geçen filistinli yakalandı

İktidar yanlısı arap sevicilerin Türk halkının başınra bela ettiği paçozlar sahte yola para saçarak dalga geçti. Sahte para ile yapılan iğrenç gösteriyi düzenleyen İsrail vatandaşı Filistinli çıktı

17 Temmuz 2022 Pazar 12:33
Otel odasından sahte para saçarak dalga geçen filistinli yakalandı

Sosyal medyada paylaşınca yakalandı: Otel odasından yola dolar saçtı


Beyoğlu Cihangir’de kaldığı otel odasının penceresinden yola dolar saçtığı anları sosyal medyada paylaşan Filistin asıllı İsrail vatandaşı şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın odasında yapılan aramalarda 12 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

İstanbul'da bir şahıs, kaldığı bir oteldeki odasının penceresinden yola çok sayıda dolar saçtı. O anları kaydettiren şahıs bir de sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.


OTEL ODASINDAN YOLA DOLAR SAÇIP PAYLAŞTI

Şahsın sosyal medya hesabını incelemeye alan polis ekipleri, Türk Lirası, dolar ve Euro ile çok sayıda görüntü paylaştığını tespit etti. Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın Cihangir Sıraselviler Caddesi üzerinde bir otelde kaldığını belirledi.

BEYOĞLU ASAYİŞ EKİPLERİ ŞAHSI YAKALADI

Kalddığı otel tesbit edilen, Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Abu G.'yi kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan şahsın odasında yapılan aramalarda 12 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Aramaların ardından emniyete götürülen şahsa, ifadesinin alınmasının ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “parada sahtecilik” suçlarından adli işlem yapıldı.


 

Anahtar Kelimeler:
SosyalFilistinli
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