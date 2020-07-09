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Otelden atılan kadın ortalığı karıştırdı | Polis güçlükle ikna etti

İstanbul'da kaldığı otelden atıldığı iddia edilen kadın Beşiktaş Dolmabahçe'de ortalığı birbirine kattı. 

09 Temmuz 2020 Perşembe 09:48
Otelden atılan kadın ortalığı karıştırdı | Polis güçlükle ikna etti

Otelden atılan kadın ortalığı karıştırdı | Polis güçlükle ikna etti


İstanbul Dolmabahçe'de bağırarak yolda yürüyen boynunda Türk bayrağı ile elinde dini kitap bulunan şüpheli kadın polisi harekete geçirdi. Hareketli anların yaşandığı Dolmabahçe Caddesi çift taraflı trafiğe kapatılırken kadın gözaltına alındı.


İstanbul Dolmabahçe'de hareketleri şüpheli bulunan kadın polisi harekete geçirdi. 

Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi, Boğaz Batısı Askeri İnzibat Komutanlığı önünde bir kadının şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bağıran kadının şüpheli davranışları nedeniyle cadde çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Şüpheli kadın, otelden atıldığını iddia ederek sokaklarda yaşadığını belirtti. Bunun üzerine ekipler bir takım incelemelerde bulundu. Kadın kısa bir süre sonra gözaltına alındı. Yol tekrar trafiğe açılırken kadın ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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