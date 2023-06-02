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Otobüs şoföre kadını saldırıdan yolcular korudu

Antalya'da belediye otobüsü şoförü kadına bıçakla saldıran ve hakaretlerle küfürler savuran zanlıya vatandaşlar da tepki gösterdi.

02 Haziran 2023 Cuma 17:51
Otobüs şoföre kadını saldırıdan yolcular korudu

Otobüs şoföre kadını saldırıdan yolcular korudu


Şehiriçi yolcu otobüslerinin duraklarına araç park edenler, kendisini uyaran sürücüler ile otobüste bulunanlara zor anlar yaşatıyor. Trafik magandalarının yol açtığı kabuslara bir yenisi daha eklendi. Antalya'da yaşanan olayda aracını hatalı park eden bir sürücü, kendisini uyaran kadın otobüs şoförüne bıçak çekti. Korku dolu anlarda otobüsteki yolcular şoföre siper oldu


Antalya'da otomobilini yanlış park eden A.T.'nin, durağa yanaşamadığı için kendisini uyaran otobüs şoförü Elçin Güner'e (48) bıçak çekip, üzerine yürüdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre görüntülerde, A.T.´nin yolcularla tartışması ile kavga sırasında otobüsteki yolcuların yaşadığı korku dolu anlar yer aldı.

POLİS MERKEZİNE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay, 26 Mayıs günü saat 15.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. 'KL08' hattında sefere çıkan otobüs şoförü Elçin Güner, gireceği durakta bir otomobilin beklediğini gördü. Güner, otomobilin duraktan çıkması için birkaç kez kornaya bastı.

Bu sırada sürücü A.T. otomobilinden inip, otobüs şoförü Elçin Güner´in yanına geldi. Güner ile tartışan A.T., hakaret etti. Tartışmaya otobüsteki yolcular da karıştı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü üzerindeki bıçağı çıkartıp, yolculara doğru savurdu. Bir süre sonra bıçağı cebine koyan A.T., yolculardan biriyle de kavga ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Otobüs şoförü Elçin Güner, durumu polise bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güner, A.T.'den şikayetçi olduğunu belirterek, polis merkezine gitti.

"ŞIMARIKLAŞMA DİYE TEPKİ VERDİ"

Otomobil sürücüsünün durağa girip yanlış park ettiğini belirtmesine rağmen kendisine hakaret ettiğini söyleyen 8 yıllık otobüs şoförü Elçin Güner, "Korna çalarak otomobil şoförünü uyardım fakat bana 'Şımarıklaşma' diye tepki verdi. Ben de kendisine 'Buradan bu şekilde geçemem' dedim. Yanlış park yaptığı konusunda uyarmama rağmen bana hakaretler etmeye başladı. Sonrasında ağza alınmayacak küfürler etti. Yolcular da otomobilini çekmesi konusunda uyardı. Israrla orada durdu ve otomobilini çekmedi" dedi.

"BIÇAKLA ÜZERİME YÜRÜMEYE KALKTI"

Tartışma devam edince otomobil sürücüsünün bıçak çektiğini belirten Güner, "Bıçakla üzerime yürümeye kalktı. Bana çok küfredince yolculardan birkaçı otomobil şoförüyle yumruklaşmaya varan kavga etti. Çok fazla küfretti. Bir kadına edilmeyecek küfürlerdi bunlar. Yolcular da çok sinirlendi. Ben 3 çocuk annesiyim. Bunları hak etmiyorum. Emekçiyim. Olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldum" diye konuştu.

Bu arada olayın, otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; otobüs şoförü Güner´in hatalı park eden araç yüzünde durağa yanaşamadığı, bunun üzerine korna çaldığı, Güner´in A.T.´yi `Burası otopark değil beyefendi, burası otobüs için´ diyerek uyardığı, bunun üzerine aracından inen A.T.´nin yolcularla tartışması ve kavga sırasında otobüsteki yolcuların yaşadığı korku dolu anlar yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKemerSaldırı
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