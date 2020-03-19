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Otobüs şoföründe koronavirüs iddiası yolcuları korkuttu

Giresun'dan İstanbul'a yolcu getiren otobüs sürücüsü aniden rahatsızlanınca, yolcularda koronavirüs paniği yaşandı. Hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

19 Mart 2020 Perşembe 03:20
Otobüs şoföründe koronavirüs iddiası yolcuları korkuttu

Otobüs şoföründe koronavirüs iddiası yolcuları korkuttu

Türkiye'de iki can alan ve 191 vatandaşta varlığı kesinleşen ve ülkemizde iki can koronavirüs kabusu yüzünden vatandaşlar diken üstünde. Hareket halindeki yolcu otobüsü sürücüsünün aniden rahatsızlanması covid-19 şüphesine neden oldu. Koronavirüs iddiası yüzünden otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşandı. Sürücü A.Y. hastaneye kaldırıldı.

Giresun'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsününyolcu otobüsünün şoförü A.Y., seyir halindeyken rahatsızlanınca Kastamonu'nun Tosya ilçesinde durup, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, şoförü koronavirüs şüphesiyle Tosya Devlet Hastanesi'ne götürdü


Yolcu otobüsünün şoförü A.Y. (40) rahatsızlanması üzerine koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Giresun'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün şoförü A.Y., gece 01.00 sıralarında seyir halindeyken rahatsızlandı. A.Y., Tosya yakınlarında otobüsü yol kenarında durdurarak, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri nedeniyle A.Y.'yi koronavirüs şüphesiyle Tosya Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
OtobüsKoronaSürücü
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