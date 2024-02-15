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Otobüste genç kadını tacizi eden sapık tutuklandı

İstanbul Esenyurt’ta otobüste taciz skandalına adı karışan yabancı uyruklu şahsı, vatandaşlar tekme tokat polise teslim etti

15 Şubat 2024 Perşembe 11:06
Otobüste genç kadını tacizi eden sapık tutuklandı






Otobüste genç kadını tacizi eden sapık tutuklandı 

Yabancı uyruklu çoğu kaçağın adının karıştığı çirkin olaylara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Esenyurt’ta otobüste bir kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, diğer yolcular tarafından darbedildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar-Kıraç seferini yapan otobüste meydana geldi.

İddiaya göre, yabancı uyruklu K.M.A.M. isimli şahıs, otobüsteki İ.E. isimli kadın yolcuyu taciz etti. Kadın tepki gösterirken, şoför otobüsü durdurdu.


YOLCULAR TEKME TOKAT DÖVDÜ

Araç içindeki diğer yolcular, mastürbasyon yaptığı iddia edilen şahsı dışarı çıkarırken, olay polis ekiplerine bildirildi. Bu sırada yolculardan bazıları şahsı darbetti. Şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

İSTİSMARCI YABANCI TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü. Yaşanan o anlar ise araçtaki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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