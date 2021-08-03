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Otobüste iğrenç olay | Tacizci tutuklandı

Yolcu otobüsünde genç bir kıza cinsel tacizde bulunan muavinin aynı suçtan daha önce sabıkalı olduğu öğrenildi.

03 Ağustos 2021 Salı 23:19
Otobüste iğrenç olay | Tacizci tutuklandı

Otobüste iğrenç olay | Tacizci tutuklandı

Muğla'dan Zonguldak'a gelen otobüste mide bulandıran bir olay yaşandı. Muavin B.K., ön koltukta oturan genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Suçunu itiraf eden muavin tutuklandı.

Mide bulandıran olay, geçen cuma günü Muğla'dan Zonguldak'a gelen yolcu otobüsünde meydana geldi.

Uyuduğu sırada saçında sıvı hisseden genç kadın, muavinin cinsel saldırısına uğradığını düşünerek Zonguldak'ta otobüsten iner inmez polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri muavin B.K.'yı gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Genç kadın ifadesinde, otobüsün arka koltuğunun bir önündeki koltukta oturduğunu ve gece saatleri olduğu için de yolda uyuduğunu belirterek, uyandığında saçında sıvı olduğunu fark ettiğini belirtti. B.K. ifadesinde genç kadına cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti.

DAHA ÖNCE DE CİNSEL SUÇLARDAN SABIKASI VARMIŞ

B.K.'nın daha önce de cinsel suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında karşılaştırma yapılması için B.K.'dan DNA örneği alınarak Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklandı.
 

Anahtar Kelimeler:
Taciz
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