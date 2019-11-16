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Otogarda silahlı maganda dehşet saçtı, 3 yaralı var

İstanbul Esenler'de otogar içerisinde düzenlenen silahlı saldırıda biri turist 3 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan kayıplara karıştı.

Otogarda silahlı maganda dehşet saçtı, 3 yaralı var

İstanbul Esenler'de otogar içerisinde düzenlenen silahlı saldırıda biri turist 3 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan kayıplara karıştı.

16 Kasım 2019 Cumartesi 12:55
Otogarda silahlı maganda dehşet saçtı, 3 yaralı var


Otogarda silahlı maganda dehşet saçtı, 3 yaralı var


Elinde silanla bir şirket çalışanına silahlı saldırı düzenleyen maganda 3 kişiyi yaraladı. Rastgele açılan ateş sırasında yerden seken kurşunlar otogarda bekleyen yolcuları ile yolcu yakınlarına korku dolu anlar yaşattı. Saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken polis bölgede geniş çaplı önlem aldı. 


Akıllara durgunluk veren olay akşam saat 20.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı 56 nolu peron önünde meydana geldi. Otogarda bir firmada çalışan Veysel Kınay kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, önce Veysel Kınay'a ateş eden şüpheli, sonra rastgele ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayan Veysel Kınay ile birlikte biri turist 2 kadın seken kurşunlardan yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

YERDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Saldırının gerçekleştiği noktada olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Çok sayıda boş mermi kovanının bulunduğu alana şerit çeken ekipler, yerdeki boş kovanların önce resmini çekti, ardından delil torbalarına koyarak incelemek üzere muhafaza altına aldı.

Saldırının gerçekleştiği anda orada olan Tahir Barutçu, "Karşıda çay içiyordum silah seslerine geldim. Adamın rastgele ateş ettiğini ve 3 kişinin yaralandığını gördüm. Adam daha sonra kaçarak gitmiş. 3 yaralı vardı bir tane de yabancı uyruklu bayan vardı" şeklinde anlattı.

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