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Otomobil dolandırıcılarından fotomontajlı tuzak

Dolandırıcıların fotomontaj taktiği polisin hızlı müdahalesi ile son ondan işe yaramadı. Dolandırılan vatandaşın erken ihbarı ile dolondırıcılar kıskıvrak yakalandı.

10 Kasım 2020 Salı 23:34
Otomobil dolandırıcılarından fotomontajlı tuzak

Otomobil dolandırıcılarından fotomontajlı tuzak


Son günlerde artan otomobil alım satımlarındaki dolandırıcılık olaylarında akıllara durgunluk veren yöntem, bir vatandaşın erken ihbarı ile ortaya çıkarıldı. İkinci el otomobil satışında, gözlerine kestirdikleri kurbana kendilerini polis, güvenlik görevlisi, kamu çalışanı gibi sahte bölgelerle tanıtarak güven kazanan dolandırıcılar, bir miktar kapora vererek aldıkları aracı, noter satışına giderken kurdukları tezgah erken fark edildi. İşte dolondırıcıların son yöntemi;

İstanbul'da otomobil satan kişilerle müşteri olarak tanıştıktan sonra onları sahte ödeme belgeleri ile kandırıp, araçları noter satışıyla alıp kaçtıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. 


Esenyurt'ta polise başvuran Hulusi Topkara (24) otomobilini satmaya çalışırken çaldırdığını söyleyerek yardım istedi. 

Hulusi Topkara, "Polis olduğunu söyleyen kişilerle anlaştık. Bir miktar para verdikten sonra aracın devrini üzerlerini almak için ertesi gün buluştuk. Ben otomobili onlara vermiştim. Ancak otomobille kaza yaptıklarını söylediler. Bana sonradan fotomontaj olduğu öğrendiğim kaza yapmış aracımın fotolarını gösterdiler. Paranın geri kalanını EFT yaptıklarını söylediler. Ben de onlara inanıp noter satışı yaptım. Sözde paranın hesaba gelmesini beklerken yanımdan  kaçtılar" dedi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ BENZİN İSTASYONUNDA YAKALADI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin izini kısa sürede buldu. Şüpheliler Müslüm Y.(30), Eren L.(24), Cumali A.(28) gözaltına alındı. 

Bir akaryakıt istasyonunda polis operasyonla yakalanan şüphelilerin sorgusu Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı. 

Şüphelilerin üzerinden 1 ruhsatsız silah ile 2 adet sahte plaka ve bir sahte polis kimliği ele geçirildi. Şüphelilerin daha önceden güveni kötüye kullanmak, dolandırıcılık, yağma , yaralama gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu belirlendi. Yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin N.G. adlı kişinin de benzer yöntemle otomobilini çaldığı ortaya çıktı.

MAĞDUR: BEN YAPTIM SİZ YAPMAYIN

Şüphelilerin yakalanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Hulusi Topkara, "Kimse parasını almadan noter satışında imza atmasın. Ben yaptım ve otomobilim elimden gitti. Bir yandan şanslıyım polisin çalışmasıyla otomobil bulundu. Ancak sizinki bulunmayabilir."dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
OtomobilDolandırıcıTuzak
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