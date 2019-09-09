Otopark kavgasında silahlı çatışma çıktı, 5 ölü var
En küçük kıvılcımın kavgaya döndüğü ülkemizde otopark yüzündan çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi can verdi..
Otopark yeri yüzünden çıkan tartışmanın hızla kavgaya dönüştüğü Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlar çekildi. Çıkan çatışmada ilk gelen bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 75. Yıl Mahallesi, 25 No'lu Sokak üzerinde iki komşu arasında, araç parkı yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Av tüfeği ve tabancanın kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri aldı.