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Otoyolda rehine krizini Bakan Yerlikaya çözdü

Koceli Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR şoförünü rehin alan şahıs İçişleri Bakanı ile konuşarak teslim oldu.

23 Aralık 2023 Cumartesi 16:56
Otoyolda rehine krizini Bakan Yerlikaya çözdü






Otoyolda rehine krizini Bakan Yerlikaya çözdü

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR şoförünü rehin alan şahıs, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşerek telim olmaya ikna oldu. Araçtan çıkan şahsı, ekipler etkisiz hale getirdi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde Fatih B. isimli şahıs, TIR'ın içerisinde sürücüyü rehin aldı.

Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu. Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA İLE KONUŞTU

İkna çabalarına rağmen şahıs teslim olmadı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih B. ile telefonla görüşme sağladı. Konuşmadan sonra şahıs teslim olmaya ikna oldu. Canlı yayında Bakan Yerlikaya’dan sözler alan şüpheli, önce rehineyi serbest bıraktı ardından kendisi dışarı çıktı. Ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.

"BENİ KIZIMLA GÖRÜŞTÜRÜN" DEDİ

Şüpheli en son canlı yayında 2 yıldır kızıyla görüşemediğini söyleyerek, "Beni kızımla görüştürün" dedi.
 

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RehineKocaleiKocaeli
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