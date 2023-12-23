Otoyolda rehine krizini Bakan Yerlikaya çözdü
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR şoförünü rehin alan şahıs, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşerek telim olmaya ikna oldu. Araçtan çıkan şahsı, ekipler etkisiz hale getirdi.
Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde Fatih B. isimli şahıs, TIR'ın içerisinde sürücüyü rehin aldı.
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA İLE KONUŞTU
İkna çabalarına rağmen şahıs teslim olmadı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih B. ile telefonla görüşme sağladı. Konuşmadan sonra şahıs teslim olmaya ikna oldu. Canlı yayında Bakan Yerlikaya’dan sözler alan şüpheli, önce rehineyi serbest bıraktı ardından kendisi dışarı çıktı. Ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.
"BENİ KIZIMLA GÖRÜŞTÜRÜN" DEDİ
Şüpheli en son canlı yayında 2 yıldır kızıyla görüşemediğini söyleyerek, "Beni kızımla görüştürün" dedi.