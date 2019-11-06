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Otoyolu trafiğe kapatan magandalar dehşet saçtı

Trafikte yol tartışması yüzünden ellerinde sopalarla kavgaya tutuşan magandalar yüzünden ulaşım adeta kilitlendi. Sürücülerin kavgası vatandaşları çileden çıkardı.

Otoyolu trafiğe kapatan magandalar dehşet saçtı

Trafikte yol tartışması yüzünden ellerinde sopalarla kavgaya tutuşan magandalar yüzünden ulaşım adeta kilitlendi. Sürücülerin kavgası vatandaşları çileden çıkardı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 15:18
Otoyolu trafiğe kapatan magandalar dehşet saçtı


Otoyolu trafiğe kapatan magandalar dehşet saçtı



Trafikte magandaların kavgası vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. İstanbul Başakşehir'de, yolda trafik tartışmasına giren iki sürücü arasındaki sopalı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga sırasında trafik durdu, uzun araç kuyrukları oluştu

Başakşehir'de kamyonet ile otomobil sürücüleri arasında iddiaya göre yol verme meselesinden tartışma çıktı. Yolun ortasında durdurdukları araçlarından iki sürücü, birbirleriyle kavga etmeyen başladı.


Kavga sırasında kamyonet sürücüsü aracından aldığı sopayı otomobil sürücüsüne salladı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavganın ardından iki sürücü araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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