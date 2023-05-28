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Oy verirken Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti, gözaltına alındı

Sandık başına oy kullanmak için Silah ve el bombası görünümlü cisimle giden şahıs, Kılıçdaroğlu'nu ölümle tehdit 

28 Mayıs 2023 Pazar 19:12
Oy verirken Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti, gözaltına alındı

Oy verirken Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti, gözaltına alındı


Oy kullanmaya belinde silahla giden Rizeli şahıs, bir skandala imza attı. Fındıklı'da oy kullanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nu ölümle tehdit eden şahıs gözaltına alındı.

İkinci tur için oy verme işlemi sürerken sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin birçok ilinde sandıklarda saldırılar, usulsüzlükler ve engelleme girişimleri yaşandı. Son olarak Rize’nin Fındıklı ilçesinde bir seçmen, oy kullanma kabinine 'silahla' girdi. Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği notun da yer aldığı fotoğrafı sosyal medyada paylaşan şahıs gözaltına alındı.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Yurttaşlar 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.


Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Bugün yurtiçinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

OY KABİNİNE SİLAHLA GİRDİ, TEHDİT NOTUNU PAYLAŞTI

Oy verme işleminin başladığı saatlerden bu yana Türkiye'nin birçok ilinde sandıklarda saldırılar, usulsüzlükler ve engelleme girişimleri yaşandı. Son olarak bu illerden biri de Rize oldu.

Evrensel Gazetesi'nin haberine göre; Rize’nin Fındıklı ilçesinde M.Ö. isimli bir seçmen oy kullanma kabinine silahla girdi.

Seçmen, silahı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy pusulası üstündeki resmine doğrultarak, yanına da “Bu ülkenin ekmeğini yiyip ihanet eden ekmeğini yediği memleketin evladından kurşun yer” yazılı bir kağıt koyup fotoğrafını çekti. 

GÖZALTINA ALINDI

Çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan M.Ö., şikâyet üzerine gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Oy KullanmaRizeFındıklı
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