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Oyuncu Sakine Haksever'e hapis şoku!

Bir mağazadan satın aldığı ürünlerin bedelini ödemeden ayrılmak istediği iddia edilen ünlü oyuncu Sakine Haksever hakkında hapis cezası isteniyor

10 Mart 2023 Cuma 22:52
Oyuncu Sakine Haksever'e hapis şoku!


Oyuncu Sakine Haksever'e hapis şoku!

İstanbul'da bir mağazadan ödeme yapmadan ayrılmak istediği iddia edilen ve savunmasında kleptomani hastası olduğunu söyleyen oyuncu ve model Sakine Haksever hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Haksever’in 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre, İstanbul Bayrampaşa’da 18 Aralık 2022’de oyuncu Sakine Haksever’in, 470 liralık 3 parça eşyayı ödeme yapmadan mağazadan ayrılmak istediği iddiasıyla ve mağaza sahibinin şikayetiyle başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Sakine Haksever’in, müşteki Tayyip Ü.’nün yetkilisi olduğu mağazaya geldiği, toplam değeri 470 lira olan 3 parça eşyayı ödeme yapmadan mağazadan ayrılmak istediği, bu sırada kapıdaki alarmların uyarı vermesi üzerine yakalandığı aktarıldı. 

KLEPTOMANİ HASTASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüpheli Haksever’in alınan savunmasına yer verilen iddianamede, şüphelinin savunmasında kleptomani (hastası olduğunu ancak raporu olmadığını, 5 parça ürünün ücretini ödeyip 3 ürünün ücretini ödemediğini ve kendine hakim olamadığını söylediği kaydedildi. 

SAVUNMANIN SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK OLDUĞU BELİRTİLDİ   

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve bu yüzden itibar edilemeyeceği, ürünleri almak suretiyle ‘hırsızlık’ suçunu işlediği, 8 ürün aldığı ve 5 ürünün ücretini ödediği, 3 ürünün ücretini ödemediği, bu haliyle daha çok çalma imkanı varken daha azını çaldığı aktarıldı. 

HAPİS CEZASI TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Sakine Haksever’in ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs’ suçundan 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Öte yandan iddianamede, malın değerinin az olması nedeniyle verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebileceği belirtildi.                             

Anahtar Kelimeler:
KloptomaniKleptomani Hastası
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