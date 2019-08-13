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Öz oğlu gibi büyüttüğü evlatlığının kurbanı oldu

Çocuğu olmadığı için kardeşinin oğlunu evlatlık alarak Almanyaya giden talihsiz kadın, 33 yıl sonra bir yakınından gerçeği öğrenen hunharca katledildi.

Öz oğlu gibi büyüttüğü evlatlığının kurbanı oldu

Çocuğu olmadığı için kardeşinin oğlunu evlatlık alarak Almanyaya giden talihsiz kadın, 33 yıl sonra bir yakınından gerçeği öğrenen hunharca katledildi.

13 Ağustos 2019 Salı 16:58
Öz oğlu gibi büyüttüğü evlatlığının kurbanı oldu

Öz oğlu gibi büyüttüğü evlatlığının kurbanı oldu


Hiç çocuğu olmayan İfakat Doğan'ın 33 yıl önce eltisinin yeni doğal Muhammet Erdal Doğan'ı yanına alarak Almanya'ya gitti. Burada kendine yeni bir dünya kurdu. İfakad Doğan'ın annesi, amcası Ferhat Doğan'ı ise babası bildi. 
Mübarek Kurban Bayramı tatili için Almanya'dan Kayseri'deki babaocağına gelen talihsiz aile, iddiaya göre bir akrabalarının Muhammet Erdal Doğan'ı telefonla arayarak gerçeği söylemesiyle ortalık karıştı. Silaha sadılan Erdal Doğan annesi olarak bildiği İfakat Doğan'ı katletti. Aynı silahlı başına sıkarak hayatına son verdi. Detaylar, haberin devamında.

AKRABASINDAN TELEFON GELDİ

Kayseri'de, Muhammed Erdal Doğan (33) Almanya'dan tatil için öz annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan (64) ile birlikte geldiği evlerinde üvey evlat olduğunu öğrenince cinnet getirdi. Doğan, tabanca ile üvey annesi İfagat Doğan'ı öldürdükten sonra intihar etti..


Olay, merkez Melikgazi ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Altınpark Apartmanının 9'uncu katında yaşandı. 


İddiaya göre, kentte yaşayan Ahmet Doğan 33 yıl önce dünyaya gelen ve 'Muhammed Erdal Doğan' ismini verdikleri çocuğunu, Almanya'da yaşayan ve çocukları olmayan kardeşi Ferhat Doğan'a evlatlık olarak verdi. 

Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Muhammed Erdal Doğan, amcası Ferhat Doğan ve eşi İfakat Doğan çiftini yıllarca öz ailesi olarak bildi. 

Geçen yıl Ferhat Doğan'ın kalp krizinden hayatını kaybetmesinin ardından Muhammed Erdal Doğan, İfakat Doğan ile birlikte yaşamaya başladı.

YAZ TATİLİ İÇİN MEMLEKETİNE GELDİ

Almanya'da yaşayan Muhammed Erdal Doğan öz annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan ile birlikte Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Kayseri'de bulunan kendilerine ait evlerine geldi. 

Burada yakınlar ile bir araya gelen Muhammed Erdal Doğan'a ismi öğrenilemeyen bir akrabası gerçekleri anlatarak, öz babasının amcası olarak bildiği Ahmet Doğan'ın olduğunu söyledi. 

Bunun üzerine cinnet getiren Muhammed Erdal Doğan, evde bulunan tabanca ile yıllardır annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan'a 5 el ateş etti. 

Ardından kendi başına tabanca dayayan Muhammed Erdal Doğan, intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Ekipler tarafından yapılan incelemede Muhammed Erdal Doğan ile İfakat Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı duyan Muhammed Erdal Doğan'ın öz babası Ahmet Doğan olay yerine gelerek, sinir krizi geçirdi.

Ahmet Doğan, telefonda bulunan oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. 

Muhammed Erdal Doğan ve İfakat Doğan'ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 


 

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Ismail Ates 2019-08-14 22:03:48

Olur olmaz ve yalan haber yazmayin. Muhammedin hayatini maffetti. Hic bir zerre Annelik duygusu yokdu onda.?

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