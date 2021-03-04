Özel Halk Otobüsü sürücüsü, kadın yolcuyu taciz etti

Beyoğlu Taksim'de, evine gitmek için bindiği halk otobüsünde cinsel saldırıya uğrayan kadın hayatının şokunu yaşadı. Yardım bahanesiyle otobüsden indirmediği talihsiz kadını karanlıktan da faydalanarak tenha bir yerde saldıran otobüs sürücüsü F.Y. adlı saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da evine gitmek için otobüse binen genç kadın, şoförden gideceği güzergah için kendisine yardımcı olmasını isteyince kabusu yaşadı. Olay Beyoğlu'nda meydana geldi. 41 yaşındaki Z.K., isimli genç kadın ikametine gitmek için akşam saatlerinde halk otobüsüne bindi. Z.K., otobüse bindikten sonra otobüs şoföründen ikametine gideceği başka bir otobüs hattı güzergahında kendisini indirmesini istedi.

YARDIM BAHANESİYLE OTOBÜSTEN İNDİRMEDİ

Sabah gazetesinde bugün yer alan habere göre, otobüs şoförü F.Y., genç kadına yardımcı olacağını söyleyerek güzergahına devam etti. Bir süre sonra otobüste yolcu olarak Z.K., ve başka bir kadın kaldı. Otobüs şoförü bir süre sonra son durağa gelindiğini söyleyerek araçta bulunan diğer müşteriyi de indirerek Z.K., ile yalnız kaldı. Bu sırada şoför F.Y., araçtan inmek isteyen Z.K.'ya kendisini istediği yere yakın bir alanda indireceğini söyleyerek kalmasını sağladı.

OTOBÜSÜ TENHAYA ÇEKİP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Otobüsü tekrar hareket ettiren genç şoför bir süre ilerledikten sonra otobüsü Taksim tünel son durağına yakın bir tenhada durdurarak ışıkları kapattı. Genç kadının yanına gelen şoför, 'Korkma sana yardımcı olacağım' diyerek özel sorular sormaya başladı. Konuşma sırasında Z.K.'nın yüzünde bulunan maskeyi indirmeye çalışan F.Y., cinsel tacizde bulunmaya başladı.

"BİRLİKTE OLUP PARANI VERECEĞİM"

"SİGARA İÇMEK İÇİN ARACI DURDURDUM"

Genç kadın yaşadıkları karşısında bağırmaya başlayınca öfkelenen otobüs şoförü, 'Neden bağırıyorsun o..., sizin fiyatınız 100 lira, seninle birlikte olup paranı vereceğim' şeklinde konuştu. Yaşadığı şok karşısında yardım çığlıkları atan genç kadın, şoförün sefer saatinin gelmesiyle olay yerinden taksiye binerek evine gitti.

Mağdur kadın başından geçenleri eşine anlatınca ikili karakola giderek otobüs şoföründen şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan F.Y., genç kadının otobüse bindiğinde iki kez farklı güzergaha gideceğini söylediğini bu nedenle son durağa gitmeden araçta sigara içmek için durduğunu ve ışıkları kapattığını tacizde bulunmadığını anlattı.

20,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda F.Y.'nin sevk ve idaresindeki otobüste yolcu olarak aldığı genç kadını ikna ve hile yoluyla güzergah dışı otobüste alıkoyarak cinsel saldırıda bulunduğunu ifade ederek iddianame düzenledi. 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Basit Cinsel Saldırı' suçları kapsamında 20,5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

"CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL TACİZ BİRBİRİNDEN FARKLI SUÇLAR"

Yaşanan skandal olay üzerine açıklama yapan Avukat Aylin Esra Eren, cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarının birbirinden farklı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı, "Cinsel saldırı suçunun temelinde yaptırım altına alınan fiil; cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Cinsel davranış; mağdurun vücuduna temas edilerek gerçekleştirilen ve cinsel arzuların tatminine yönelik hareketlerdir. Saldırı teriminden de anlaşılacağı üzere; mağdurun cinsel özgürlüğüne haksız bir müdahale teşkil eden, onun rızası ve iradesi dışında gerçekleşen bir tecavüzü ifade eder."

CİNSEL HAREKETLER SERGİLEDİĞİ İÇİN YARGILANACAK

Genç kadının maruz kaldığı istismar olayında herhangi bir fiziksel eylem olmamasına rağmen sanık tarafından cinsel çağrışımda bulunmasını yorumlayan Avukat Gizem Gonce ise şu ifadelere yer verdi, "Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianameye göre yaşanan bu talihsiz olayda; otobüs şoförü sanığın mağdura karşı basit cinsel saldırı suçu işlediğini görüyoruz. Burada basit cinsel saldırı deyiminden; sanık tarafından mağdura karşı sarkıntılık veya cinsel ilişki seviyesine varmayan cinsel hareketlerin yapıldığını anlıyoruz. Cinsel suçlar; Türk Ceza Kanunu'nda yer alan en önemli suç tiplerinden olup, uygulamada kanundaki hassas ayrımların bilinmediği veya dosyaya doğru delillerin sunulamadığı takdirde hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında dosyaların yanlış suç tiplerinden açılmasına ve en nihayetinde bazen sanıkların yargılandıkları mahkemeden, aldıkları cezaya kadar önemli farklılıklar ortaya çıkaracak sonuçlara yol açtığını görmekteyiz."