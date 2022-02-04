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Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı'ya şiddet uygulamış

2. Sayfa'nın haberine göre; Mihriban Hurmacı, geçen ay boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini öne sürdü.

04 Şubat 2022 Cuma 19:59
Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı'ya şiddet uygulamış

Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı'ya şiddet uygulamış

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı'ya şiddet mi uyguladı? Şoke eden fotoğraflar ortaya çıktı...

"TELEFONUNDA BAŞKA KADINLARIN FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜM"

Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi olan Hurmacı, yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Mihriban Hurmacı, "Dün akşam saat 21.00'de Özer'in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık.

"KAFAMI CAMLARA VURDU"

Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım" dedi.

Mihriban Hurmacı, yüzü kanlar içindeki fotoğrafını da paylaştı.

NE YAŞANMIŞTI?

En son Bursaspor’da forma giydikten sonra yeşil-beyazlı takımın sözleşmeyi uzatmaması üzerine kulüp bulamayan futbolcu Özer Hurmacı, 1 Eylül’de İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açtı. 

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Öne sürülen iddiaların kurgu ve iftira olduğunu belirten Mihriban Hurmacı ise, 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin lira iştirak nafakası talep etmişti. Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, ayrıca 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Yaşanan tüm bu olayların ardından ünlü çiftten sürpriz bir hamle geldi. Ünlü çift geçtiğimiz ay barıştıklarını sosyal medyadan ilan etti.

ÖZER HURMACI KİMDİR?

Özer Hurmacı nereli ve kaç yaşında; Özer Hurmacı 20 Kasım 1986 Almanya'nın Kassel şehrinde doğan, Alman-Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Bursaspor'da forma giymektedir. 1 Şubat 2015 tarihinde Mihriban Dinçer ile evlenen Özer Hurmacı, Trabzonspor'un eski futbolcusu ve kaptanı Lemi Çelik'in yeğenidir.

Son Güncelleme: 05.02.2022 23:11
Anahtar Kelimeler:
Hurmacı
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