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Özge Binnur Oruç'un ölümü | Cinayet mi? İntihar mı

Hünez 19 yaşında, hayatının baharında. Özge Binnur Oruç'un, 32 katlı bir rezidansın 6. kadından düşerek ölümü savcılığı harekete geçirdi.

14 Mart 2022 Pazartesi 20:49
Özge Binnur Oruç'un ölümü | Cinayet mi? İntihar mı

Özge Binnur Oruç'un ölümü | Cinayet mi? İntihar mı


Gencecik kızlar, yüksek katlı binalardan düşerek can veriyor. Rezidanslarda kurulan ölüm tuzağında çok sayıda kadın hayatını kaybederken, çoğu cinayetin zanlısı aramızda serbest dolaşıyor. Özge Binnur Oruç bugün gittiği bir rezidansın 6. katından düşerek can verdi.

İstanbul Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşen 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç, hayatını kaybetti. Polis, düşmenin nedenini araştırıyor.

Esenyurt'ta 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç, 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. 

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özge Binnur Oruç, 32 katlı rezidansın 6'ncı katından bilinmeyen nedenle düştü. Kadının düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini araştırıyor.

Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 
 

Anahtar Kelimeler:
CinayetiCinayet
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