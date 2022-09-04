Özge Kılıç'ın ölümü | İlk görev yerine giderken can verdi



Erzurum'un Hınıs ilçesine, ana sınıfı öğretmeni olarak atanan 26 yaşındaki Özge Kılıç, babası ve ablasıyla ilk görev yerine giderken kazada yaşamını yitirdi. Yaralanan baba Hüseyin Kılıç ile abla Gamze Yavuz ise hastanede tedaviye alındı.

Kılıç, kendisi gibi öğretmen olan ablası Gamze Yavuz ve babası Hüseyin Kılıç'la birlikte yola çıktı. Baba Kılıç'ın kullandığı otomobil, Hınıs'a bağlı Aşağı İncesu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, yolun karşı şeridine geçerek tarlaya doğru takla attı. Baba Hüseyin Kılıç ile Gamze Akyol'un yaralandığı kazada Özge Kılıç, hayatını kaybetti.

Özge Kılıç'ın cenazesi, Erzurum'a getirilirken, baba ile diğer kızı, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sol kolu kırılan Hüseyin Kılıç, ameliyat edilirken, sağ koluna darbe alan Gamze Yavuz'a tedbir amaçlı atel takıldı.

Özge Kılıç'ın, 2 yıl önce özel üniversitenin sağlık fakültesi çocuk gelişimi bölümünden mezun olduğu ve öğretmen olabilmek için formasyon eğitimi aldığı öğrenildi.

Özge Kılıç'ın 2 yıl önce Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olduğu bildirildi.



