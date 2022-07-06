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Özgecan Usta'nın ölümü | İntihar edeceğini öngörebilirdi

Zonguldak'ta bir binanın 8'nci katından düşerek hayatını kaybeden Özgecan Usta'nın ölümüne erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahsa hapis cezası: 'İntihar edeceğini öngörebilirdi'

06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:59
Özgecan Usta'nın ölümü | İntihar edeceğini öngörebilirdi

Özgecan Usta'nın ölümü | İntihar edeceğini öngörebilirdi


Zonguldak'ta erkek arkadaşının 8’inci kattaki evinin terasından atladığı öne sürülen Ayşe Özgecan Usta’nın (28) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı, Usta’nın tutuksuz yargılanan erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Bartu Can Akkışla (34) için intihar edeceğini öngörebilme ihtimali varken tartışmayı sürdürdüğü gerekçesiyle ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti.


Zonguldak'taki olay, geçen yıl 5 Şubat günü İncivez Mahallesi Tahsin Sokak’ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara’dan Zonguldak’ta yaşayan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla’nın yanına geldi. İddiaya göre Usta’nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz karşılık verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, erkek arkadaşına “Kendimi atacağım” diyerek terasa yöneldi. Erkek arkadaşı yanına gidip kendisini tutmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. 8’inci kattaki dairenin terasından düşerek ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Bartu Can Akkışla gözaltına alındı. Akkışla ifadesinde evlilik konusunda tartıştıklarını, Usta’nın terasa çıktığını, tutmaya çalıştığını, ancak kurtaramadığını söyledi. Akkışla için elektronik kelepçe takılarak ev hapsi tedbire uygulanması karar verildi. 

İNTİHAR EDEBİLECEĞİNİ ÖNGÖRMESİ GEREKİRDİ 

Cumhuriyet Savcılığı’nın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Bartu Can Akkışla’nın, olay tarihinde 21 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı Usta’nın daha önce psikolojik tedaviler gördüğünü ve geçmişte intihara teşebbüs ettiğini bildiğinin kabulü gerektiği belirtildi. Evlilik tartışmasının ardından Usta’nın ruh halinin değiştiğini Akkışla’ya davranışlarıyla aksettirdiği, Usta’nın intihar girişiminde bulunabileceğinin Akkışla tarafından öngörülebileceği, ancak Akkışla’nın tartışmayı sürdürdüğüne yer verilen iddianamede ‘Kendimi atacağım’ diyerek Usta’nın terasa çıktığı ancak Akkışla’nın hemen ardından terasa gitmediği belirtildi. 

Savcılık, Akkışla’nın düşmek üzere olan kız arkadaşını her ne kadar tutmaya çalışıp komşularından yardım istese de Usta’nın intihar girişiminde bulunma ihtimaline karşı yeterli dikkati göstermediği gerekçesiyle ‘taksirle ölüme neden olma’ suçunu işlediğini belirterek 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti. 

Anahtar Kelimeler:
ölümüCinayeti
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