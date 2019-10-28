Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Özlem Akusta cinayeti, Seri katilin izi ATM görüntelerinden çıktı

İzmir'de 1.5 yıldır kayıp Özlem Akusta olayını soruşturan polis ekipleri, talihsiz kadının kartıyla bankamatikte işlem yapmaya çalışan kişinin kimliğini parmak yapısından ortaya çıkardı. 

Özlem Akusta cinayeti, Seri katilin izi ATM görüntelerinden çıktı

İzmir'de 1.5 yıldır kayıp Özlem Akusta olayını soruşturan polis ekipleri, talihsiz kadının kartıyla bankamatikte işlem yapmaya çalışan kişinin kimliğini parmak yapısından ortaya çıkardı. 

28 Ekim 2019 Pazartesi 07:58
Özlem Akusta cinayeti, Seri katilin izi ATM görüntelerinden çıktı

Özlem Akusta cinayeti, Seri katilin izi ATM görüntelerinden çıktı



İzmir'de seri katil kabusu. Geçtiğimiz yıl 2 Nisan 2018’de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Özlem Akusta’nın ardından banka kartıyla para çekilmesi sırasında ATM kamerasının kaydettiği görüntüler, parayı çeken kişi ile 1 kadın cinayetinden daha önce hüküm giyen ve yine başka bir kadın cinayetinin de şüphelisi Yunus K.’nin aynı parmak ve el yapısına sahip olduğu ortaya çıktı. Halen serbest olan Yunus K.’nin seri katil zanlısı olduğu iddia edildi...

SERİ KATİLİN ELİ ATM KAMERASINDA

Gülümser Bulut cinayetine ilişkin davada, Bulut ailesinin avukatları, kayıp kadın Özlem Akusta’nın banka kartıyla ATM’den para çeken kişinin elleriyle Yunus K.’nin ellerinin karşılaştırılarak bilirkişi tarafından bir rapor hazırlanması talebinde bulundu. Akusta’dan haber alınamamasının ardından talihsiz kadının banka kartıyla para çekilmesi sırasında ATM kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen bilirkişi, parayı çekmeye çalışan kişi ile Yunus K.’nin aynı parmak ve el yapısına sahip olduğunu tespit etti. Bilirkişinin raporuyla, Akusta’nın kartıyla parayı çeken kişinin Yunus K. olduğunun kesinlik kazandığı ifade edilirken zanlının 2 cinayet ve kayıp Özlem Akusta ile ilginç bağlantılarının bulunduğu belirtildi.

İzmir’de 2 kadının öldürülmesi ve 1 kadının da 1 yıldan fazla süredir kayıplara karışmasının ardından yürütülen soruşturmalar Yunus K. isminde kesişti. 1999 yılında yaşanan ilk olayda o zamanlar 19 yaşında olan Yunus K., yakın arkadaşı Volkan Kırlı’nın ablası Nilgün Kırlı’nın yanında çalışmaya başladı.

Kasadan para çalındığını fark eden Nilgün Kırlı, şüphelendiği Yunus K.’yi işten çıkardı. Ardından Yunus K. evine ışıklıktan girdiği Kırlı’yı öldürdü. Bu cinayetten müebbet hapis cezası alan Yunus K. 15 yıl kaldığı cezaevinden afla çıktı.

İLK CİNAYETTEN 15 YIL YATIP ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre yine İzmir’de 2 Nisan 2018’de Özlem Akusta isimli kadınla ilgili kayıp başvurusu yapıldı. Genç kadının ailesi, Akusta’nın en son görüştüğü kişinin Yunus K. olduğunu tespit etti. Ancak Yunus K., Akusta ile kaybolduğu gün Fahrettin Altay Meydanı'nda buluşup ayrıldıklarını anlattı.

Yunus K., Akusta ile ayrıldıktan sonra voleybol maçına gittiğini de iddia etti. Emniyet araştırmasında Yunus K. ve Özlem Akusta’nın o gün Karaburun’a gittikleri ve Akusta’nın telefonunun saat 12.54’te kapandığı tespit edildi. Yunus K.’nin de o saatlerde telefonun kapalı olduğu belirlendi. Yunus K.’nin olaydan bir gün önce araç kiraladığı ve ikilinin bu araçla Karaburun’a gittikleri de öğrenildi.

TEYZESİNİN CANSIZ BEDENİ DE EVDE BULUNDU

Akusta’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürerken bu kez, 18 Ağustos 2018’de Yunus K.’nin teyzesi Gülümser Bulut’un cesedi evinde bulundu. Otopside cinayetin, cesedin bulunmasından 72 saat önce işlendiği anlaşıldı. Bulut’un evinin karşısındaki apartmanın kameralarından, erkek bir şüphelinin eve girdiği ve 2 saat 48 dakika evde kaldığı tespit edildi. Evde parmak izine rastlanmamasının ardından soruşturmayı derinleştiren polis, Özlem Akusta’nın kaybolması olayıyla ilgili teknik takip altında tuttuğu Yunus K.’nin cinayet saatlerinde Gülümser Bulut’un evine girdiğini belirledi.
 

Ordu'da seri katil korkusu sürüyor
Ordu'da seri katil korkusu sürüyor
Kayseri'de seri katil dehşeti; 7 kişiyi öldürmüştü
Kayseri'de seri katil dehşeti; 7 kişiyi öldürmüştü
Seri katilin hedefi kediler; 368 kediyi katletti
Seri katilin hedefi kediler; 368 kediyi katletti
Seri katil Atalay Filiz için istenen ceza belli oldu
Seri katil Atalay Filiz için istenen ceza belli oldu
Örgüt değil seri katiller çetesi: Sadece öldürmeyi biliyorlar
Örgüt değil seri katiller çetesi: Sadece öldürmeyi biliyorlar
İnsan kaçakçıları 'Seri katili Yunan adalarına kaçırmayız'
İnsan kaçakçıları 'Seri katili Yunan adalarına kaçırmayız'
Seri Katil Atalay Filiz Hadımköy'de depo kiralamış
Seri Katil Atalay Filiz Hadımköy'de depo kiralamış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülseren Kartalcı cinayeti, Katil Canoğlu'na müebbet
Gülseren Kartalcı cinayeti, Katil Canoğlu'na müebbet
Adıyaman'da iki genç kadının ölümüne 6 gözaltı
Adıyaman'da iki genç kadının ölümüne 6 gözaltı
Adapazarı'nda feci kaza, kız kardeşleri ölüm ayırdı
Adapazarı'nda feci kaza, kız kardeşleri ölüm ayırdı
Adıyaman'da 2 kadın vahşice öldürüldü
Adıyaman'da 2 kadın vahşice öldürüldü
İmren Kandemir cinayeti | Katil kocaya indirimsiz müebbet
İmren Kandemir cinayeti | Katil kocaya indirimsiz müebbet
Nazilli'de genç Doktor Elif'e narkotik baskını
Nazilli'de genç Doktor Elif'e narkotik baskını
İki kişiyi öldüren alkollü katil magandaya Yargıtay kıyağı
İki kişiyi öldüren alkollü katil magandaya Yargıtay kıyağı
Samsun'da facia, Lüks araç iki kadını ezdi
Samsun'da facia, Lüks araç iki kadını ezdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort