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Özlem Er, İbrahim Şilfeler cinayeti | Eski koca dehşet saçtı

Beylikdüzü gece geç saatlerde eski koca dehşetine tanık oldu. Özlem Er adlı genç kadın, eski eşinin kurduğu tuzağa düştü. Saldırıda 2 kişi can verdi, saldırgan ihtihar etti..

Özlem Er, İbrahim Şilfeler cinayeti | Eski koca dehşet saçtı

Beylikdüzü gece geç saatlerde eski koca dehşetine tanık oldu. Özlem Er adlı genç kadın, eski eşinin kurduğu tuzağa düştü. Saldırıda 2 kişi can verdi, saldırgan ihtihar etti..

20 Ekim 2019 Pazar 12:00
Özlem Er, İbrahim Şilfeler cinayeti | Eski koca dehşet saçtı

Özlem Er, İbrahim Şilfeler cinayeti | Eski koca dehşet saçtı

Eski koca dehşeti İstanbul Beylikdüzü'nde 3 can aldı. Boşandığı eşine gece yarısı yolda tuzak kuran Sezgin Er adlı eski koca, Özlem Er'i evine bırakmak için çalıştığı hastaneden aracına alan doktor İbrahim Şilfeler ile Özlem Er'i kurşun yağmuruna tuttu. Daha sonra aynı silahla intihar eden Sezgin Er'in cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.


İstanbul Beylikdüzü'nde gece saatlerinde eski koca dehşeti yaşandı. Bir bir hafta önce boşandığı eski eşinin de içinde bulunduğu aracın önünü kesen şahıs, otomobile kurşun yağdırdıktan sonra ihtihar etti.

İstanbul Beylikdüzü'nde gece saatlerinde bir kişi bir hafta önce boşandığı eski eşinin de içinde bulunduğu aracın önünü keserek otomobile kurşun yağdırdı. Saldırı sonrası araç içinde bulunan biri kadın 2 kişi ağır yaralandı. Saldırıyı düzenleyen kişi ise aynı silahla olay yerinde intihar etti. Hastaneye kaldırılan biri kadın 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı...


Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sezgin Er, otomobiliyle Topçu Sokağa gelerek bir hafta önce boşandığı eski eşi Özlem Er'in de içinde bulunduğu, İbrahim Şilfeler'e ait aracın önünü kesti. Bu sırada İbrahim Şilfeler geri geri kaçmak isterken park halinde duran başka bir araca çarparak durdu.

ESKİ EŞİ VE ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Bu sırada araçtan inen eski koca Sezgin Er ise eski eşi Özlem Er'e ve yanında bulunan ve doktor olduğu öğrenilen Şilfeler'e silahla ateş açtı. Saldırı sonrası araç içinde bulunan eski eş Özlem Er ile Şilfeler ağır yaralanırken, saldırıyı düzenleyen Sezgin Er de aynı silahla intihar etti.

Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde bulunan Özlem Er ile İbrahim Şilfeler'e ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Sağlık ekipleri saldırıyı düzenleyen Sezgin Er'in de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırı sonrası hastanelere kaldırılan Özlem Er ile Şilfeler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

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