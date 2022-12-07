Öztürk Yılmaz'a parti merkezinde bıçaklı saldırı

Parti genel merkezinde uğradığı saldırıda yaralanan Yılmaz, hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin konuşan CHP'li eski Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Yılmaz'ın kendisine "Çay ikram edecektim. Bir baktım adam bıçağını çıkardı boynumu kesmeye kalktı" dediğini aktardı.



Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.



Yılmaz, kalçasından yaralanırken saldırgan ise kaçtı. Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" denildi.

"BOYNUMU KESMEYE KALKTI"

CHP'li eski Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, yaşananları KRT TV canlı yayınında anlattı.

Parti genel merkezinin alt katından ofisi bulunan Ensar Öğüt duyduğu gürültü sonrası yukarı çıktığını ifade etti.

Olaya ilişkin Öğüt, Yılmaz'ın kendisine "Adamı normalde bir vatandaş zannettim. Çay ikram edecektim. Bir baktım adam bıçağını çıkardı boynumu kesmeye kalktı. Baldırıma üç tane bıçak vurup gitti" dediğini aktardı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Son gelen bilgilere göre Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

Öztürk Yılmaz 19 Eylül 1970 tarihinde Ardahan'da doğdu. Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya dairelerinde daire başkanı, daha sonra da Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda daire başkanı olarak görev yaptı.

Avrupa Birliği'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda Brüksel'deki VUB Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.



Yurtdışında ise sırasıyla Kırgızistan Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosu olarak atandı.

11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı. 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi olarak atandı.

ÖZTÜRK YILMAZ'IN SİYASİ KARİYERİ

Duşanbe Büyükelçiliği görevinden 3 Eylül 2015 tarihinde istifa ederek, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu ve milletvekili seçildi. 20 Kasım 2018 tarihinde CHP'den ihraç edildi. 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi'ni kurdu ve 9 Ağustos 2020 tarihinde partinin genel başkanı seçildi.