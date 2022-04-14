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Pakistanlı sapık yakalandı | Kadınların gizli videosunu çekiyordu

Elinde cep telefonu ile genç kızların, çocuk ve kadınların gizli videolarını çekerek yayınlayan Pakistan uyruklu sapık İstanbul'da yakalandı

14 Nisan 2022 Perşembe 15:48
Pakistanlı sapık yakalandı | Kadınların gizli videosunu çekiyordu

Pakistanlı sapık yakalandı | Kadınların gizli videosunu çekiyordu



Gizlice çektiği çocuk, genç kız ve kadın videolarını müstehcen içeriklerle sosyal medyada yayınlayan Pakistan uyruklu sapık polis tarafından yakalandı. İstanbul polisinin gözaltına aldığı Cüneyt R. adlı şahsın ilk ifadesinin ardından önce savcılığa çıkarılacağı, sonra da sınır dışı işlemlerinin yapılacağı öğrenildi.

İstanbul'da kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu Cüneyt R. gözaltına alındı.

Polis farklı tarihlerde Pakistan uyruklu Cüneyt R.'nin İstanbul'da deniz kenarında, metro ve caddelerde kadınların gizlice görüntülerini çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştığını belirledi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cüneyt R.'yi Eyüpsultan'da gözaltına aldı.

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek" suçundan işlem başlatılan Cüneyt R.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Söz konusu sanığın görüntüleri sosyal medyada vatandaşların sert tepkisine neden olmuştu.

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Gizli Video
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