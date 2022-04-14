Pakistanlı sapık yakalandı | Kadınların gizli videosunu çekiyordu
Gizlice çektiği çocuk, genç kız ve kadın videolarını müstehcen içeriklerle sosyal medyada yayınlayan Pakistan uyruklu sapık polis tarafından yakalandı. İstanbul polisinin gözaltına aldığı Cüneyt R. adlı şahsın ilk ifadesinin ardından önce savcılığa çıkarılacağı, sonra da sınır dışı işlemlerinin yapılacağı öğrenildi.
İstanbul'da kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu Cüneyt R. gözaltına alındı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cüneyt R.'yi Eyüpsultan'da gözaltına aldı.
"Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek" suçundan işlem başlatılan Cüneyt R.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Söz konusu sanığın görüntüleri sosyal medyada vatandaşların sert tepkisine neden olmuştu.