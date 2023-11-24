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Para balyasıyla şov yapan fenomen örgüt propagandasından tutuklandı

Sosyal medya fenomenlerinin son aylarda tepkilere neden olan gösterileri demir parmaklıklar arkasında bitiyor. Bunların son örneği Raşit Bozdağ oldu.

24 Kasım 2023 Cuma 22:01
Para balyasıyla şov yapan fenomen örgüt propagandasından tutuklandı






Para balyasıyla şov yapan fenomen örgüt propagandasından tutuklandı

Terör örgütü propagandası suçundan hakkında kesinleşmiş ceza bulunan sosyal medya fenomeni Raşit Bozdağ, balya balya paralarla yaptığı şovun ardından yakalanarak tutuklandı

Son günlerde balya balya para ile videolar çeken ve eski Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan ile yaşadığı olaylı ilişkiyle tanınan TikTok fenomeni Reşit Bozdağ tutuklandı.

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, Sarıyer'deki evinden çıktığı sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerince durduruldu.

Kimlik sorgulaması yapılan Bozdağ'ın, ''terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Bozdağ, tutuklandı. 

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