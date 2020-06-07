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Park yeri kavgasında silahlar patladı, 1 ölü 5 yaralı var

Sokak arasında bir bina önüne konulan taksi durağı ile aynı sokakta galerici arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü, 1 ölü 5 yaralı var.

07 Haziran 2020 Pazar 15:24
Park yeri kavgasında silahlar patladı, 1 ölü 5 yaralı var

Park yeri kavgasında silahlar patladı, 1 ölü 5 yaralı var

Park yeri tartışması silahlı saldırıya döndü. Taksi durağı çalışanları ile bir galerici arasındaki kavgada 5 kişi yaralanırken Serdar Umur adlı genç hayatını kaybetti. Saldırıda çevrede bulunan iş yerleri de zarar gördü.


Bursa'da, oto kiralama firması çalışanları ile duraktaki taksiciler arasında, araç parkı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada tabancayla vurulan oto kiralama firması sahibi Serdar Umur (26) yaşamını yitirdi, 1´i ağır 5 kişi de yaralandı.

Bursa'da, iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada, tabancayla vurulan 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Mahallesi Sümer Sokak´ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan taksi durağının çalışanları ile oto kiralama firması çalışanları arasında, araç parkı nedeniyle tartışma çıktı.

Tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan oto kiralama firması sahibi Serdar Umur ile Emre U., Sadık Ç., Alican Ç., Özkan C. ve Okan C. yaralandı. İhbarla gelen polis ekipleri ve bekçiler, kavgayı sonlandırdı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serdar Umur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı Emre U. ile diğer yaralıların ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kavga sırasında bazı iş yerleri ile araçların camlarının, mermilerin isabet etmesi sonucu kırıldığı görüldü. Polisin kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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