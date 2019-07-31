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Parkta laf atma kavgası Sincan'ı karıştırdı

Akşam saatlerinde bir kadına sözlü tacizde bulunan gruba mahalle sakinleri tepki gösterince ortalık karıştı. Çıkan kavgada en az 8 kişi yaralandı.

Parkta laf atma kavgası Sincan'ı karıştırdı

Akşam saatlerinde bir kadına sözlü tacizde bulunan gruba mahalle sakinleri tepki gösterince ortalık karıştı. Çıkan kavgada en az 8 kişi yaralandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 02:39
Parkta laf atma kavgası Sincan'ı karıştırdı

Parkta laf atma kavgası Sincan'ı karıştırdı

Sözlü tacizle başlayan kavga mahalleyi ayağa kaldırdı. Laf atan gruba tepki gösteren vatandaşlara saldıran grubun neden olduğu kavgada en az 8 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Ankara’da bir kadına laf attığı iddia edilen grup ile onlara tepki gösteren vatandaşlar arasında kavga çıktı. 

PARKTA YÜRÜYEN KADINA TACİZ

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent’te bulunan Fevzi Çakmak Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup, cadde üzerindeki parkta bir kadına laf atarak sözlü tacizde bulundu. Bu sırada parkta yürümekte olan bir başka grup ise bu duruma tepki gösterdi. İki grubun tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede 8 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlanırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
 

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