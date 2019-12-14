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Parkta oturan gençlere silahlı saldırı

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Parkta oturan gençlere kurşun yağdırdılar. Saldırıda 2 genç ayaklarından yaralandı.

14 Aralık 2019 Cumartesi 02:38
Parkta oturan gençlere silahlı saldırı


Parkta oturan gençlere silahlı saldırı


İstanbul Beyoğlu'nda parkta oturan 2 genç, motosikleti 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu bacaklarından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Ağaçlaraltı Meydanı'nda saat 23.15 sıralarında yaşandı. Motosikletli 2 şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle parkta oturan Kerem G. ve Kürşat Y'nin üzerine kurşun yağdırdı.

Saldırı sonucu Kerem G ve Kürşat Y. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar ise geldikleri motosikletle kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de bölgede bir süre incelemelerde bulundu. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluParkSilahlı Saldırı
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