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Parkta oturan kızlara çarşaf daveti!

Türk halkı yoksulluğun, yolsuzluğun, yağma düzeninin pençesinde inlerken, yıllardır kuran kurslarında tacizlere tecavüzlere sesini çıkarmayanlar şimdide çarşaf için yollara düştü.

27 Nisan 2024 Cumartesi 22:05
Parkta oturan kızlara çarşaf daveti!






Parkta oturan kızlara çarşaf daveti!



Memleten istilacı kaçaklarla işgal edilmesine zemin hazırlayan, camileri kaçaklara yatakhane olarak açan tarikatlar parklarda kafelerde tebliğ derdine düştü. Kamu kurumlarındaki yolsuzluklara 'Gık'ını çıkarmayan tarikat üyeleri parkta oturan genç kızları şimdi de çarşafa girme tebliği için yollara düştü.


İsmailağa cemaatinden geldiklerini söyleyen 2 cübbeli erkek, parkta oturan kadınları sözleriyle rahatsız etti. O anlar sosyal medyada da paylaşıldı.


İsmailağa cemaatinden geldiklerini söyleyen 2 cübbeli erkeğin, parkta oturan kadınları sözleriyle rahatsız ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Videoda, sahilde oturan başörtülü kadınların yanına gelen ve İsmailağa'dan geldiklerini iddia eden erkekler şu ifadeleri kullandı:

"Evet ablalar, biz İsmailağa'dan geliyoruz. Hatırlatıyoruz. Allah'ın istediğini yapalım. Madem kapanıyoruz... Allah diyor ki 'Kadının her tarafı ziynettir.' Dolayısıyla hiçbir yerini göstermemesi gerekir. Bunu da sağlayacak tek şey çarşaftır."


Söz konusu video sosyal medyada paylaşıldı.

KAHVELERİ, KAFELERİ TEK TEK DOLAŞIYORLAR 

Cemaate bağlı kişilerin Ramazan ayında da zaman zaman kafe ve restoranlara giderek insanları yemek yerken rahatsız ettiği görüntüler gündem olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
çarşafçarşaflıIsmail Ağa Cemaati
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