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Parkta terör örgütü adıyla vatandaşları tehdit etti

Antalya'da bir parkta 'Apo'nun askeriyim' diyerek terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. 

30 Aralık 2020 Çarşamba 10:12
Parkta terör örgütü adıyla vatandaşları tehdit etti

Parkta terör örgütü adıyla vatandaşları tehdit etti


Antalya'daki olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta alkol alan iki kişi, etrafa bağırarak terör propagandası yapmaya başladı. 

Bu sırada parkta arkadaşlarıyla gezen V. Y. (27), polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, V. Y.’nin gösterdiği şahıslardan bir kişiyi olay yerinde gözaltına alırken, bir şahıs da olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis ile şüpheli şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Kısa süre sonra kaçan şüpheli de yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, elleri kelepçelenip Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince polis merkezine götürüldü.

"BİZ APO'NUN ÇOCUĞUYUZ DİYORLARDI"

Gazetecilere açıklama yapan V. Y., şüphelilerin terör propagandası yaptığını iddia ederek, “Küfür ediyorlardı. Ellerindeki alkol şişelerini denize fırlatmaya başladılar. ‘Apo’nun askeriyim. Biz Apo’nun çocuğuyuz’ diyorlardı. Bende duyarlı bir vatandaş olarak ihbarda bulundum” dedi.

Polisin ifadesine başvurduğu V. Y. ölüm tehdidi aldığını da ileri sürerek, “2 tane oğlum var 10 tane çakalı öldürdü, seni de öldürür diyerek beni tehdit etti.” diye konuştu.

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