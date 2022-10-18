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Parkta top kavgası can aldı, 2 ağır yaralı var

Parka atılan top yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü, iki grup arasında bıçaklı kavgada bir kişi can verdi. İkisinin durumu ağır 3 yaralı var.

18 Ekim 2022 Salı 10:14
Parkta top kavgası can aldı, 2 ağır yaralı var


Parkta top kavgası can aldı, 2 ağır yaralı var


Diyarbakır'da parkta otururken üzerlerine gelen top nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Fikri Can Geçer yaşamını yitirirken, 2’si ağır 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akıllara durgunluk veren olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Rıhan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre park içerisinde iki grup arasında atılan top nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Yaralılardan Fikri Can Geçer, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Geçer’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada olaya karışan yaşları küçük 5 kişi gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, E.İ.N. (14) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
KavgaDiyarbakır
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