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Patron sendikası, katil zanlısı yabancı uyruklu öğrenciyi akladı

Türkiye'de kamu sendikacılığını bitiren 'Patron Sendikası' olarak bilinen Eğitim-Bir-Sen, Iraklı genç tarafından katledilen öğretmen için yayınladığı mesaja kamuoyundan tepki yağdı.

09 Mayıs 2024 Perşembe 20:12
Patron sendikası, katil zanlısı yabancı uyruklu öğrenciyi akladı






Patron sendikası, katil zanlısı yabancı uyruklu öğrenciyi akladı



Okul içinde Irak uyruklu genç tarafından hunharca katledilen İbrahim Oktugan, son yolculuğuna uğurlanırken, iktidarın sesi haline gelen Eğitim Bir Sen, meslektaşı yerine cinayet zanlısını haklı çıkaracak baş sağlığı mesajı yayınladı. Eğitim Bir Sen'in mesajına kamuoyunun tepkisi sert oldu.

CİNAYETİ HAKLI KILACAK İFADELER KULLANILDI

Yabancı uyruklu bir öğrencinin okul müdürü İbrahim Oktugan’ı katletmesi üzerine öğretmen sendikaları eylem kararı alırken, iktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim-Bir-Sen’in paylaşımı tepki çekti.

Eyüpsultan’da yabancı uyruklu öğrencinin liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla 5 el ateş ederek ölümüne sebep olması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Öğretmen sendikaları iş bırakma kararlarını açıklarken, iktidara yakın olduğu bilinen Eğitim-Bir-Sen'in başsağlığı paylaşımı tepki çekti.

Gazeteci İsmail Saymaz yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“İktidar yanlısı Eğitim-Bir-Sen, müdürünü vuran öğrencinin adeta avukatlığını üstlenmiş. Okuldan uzaklaştırmış da, duyduğu öfkeyle vurmuşmuş… Siz kimi aklıyorsunuz? Vuran öğrenci Iraklı diye mi mazur göstermeye çalışıyorsunuz?”

Öğretmen Acun Karadağ ise “Beni KHK listesine yazan sizin bi müdürünüzdü. Aç kaldım, susuz kaldım, emeğim elimden alındı, onuruma saldırıldı. Sokağa çıkıp direndim, yıllarca işkenceye maruz kaldım, tutuklandım. Üniversiteye hazırlanan kızımın da hayatını alt üst etti. Ama onu öldürmeyi hiç düşünmedim. Pes!”

Gazeteci Ozan Gündoğdu da şu tepkiyi verdi:

“23 yıl önce pek küçük bir sendika iken bugüne dek Türkiye’nin en büyük öğretmen sendikası haline gelen, eğitim camiasında “müdür sendikası” diye anılan Eğitim Bir Sen… Acılı bir olayı kınayacakken, uzun uzadıya katilin savunmasını paylaşmanızın nedeni nedir?”
 

Anahtar Kelimeler:
EĞİTİM BİR SEN
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