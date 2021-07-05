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Pazar yerinde kadınların kavgası ortalığı karıştırdı

İstanbul Beyoğlu Dolapdere pazarında meydana gelen olayda, iki ayrı gruptaki kadınlar alışveriş yapmak için pazara geldiği pazar yerinde çıkan kavga vatandaşları hayrete düşürdü.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 12:15
Pazar yerinde kadınların kavgası ortalığı karıştırdı

Pazar yerinde kadınların kavgası ortalığı karıştırdı

Hafta sonu pazar yerine alışveriş için gelenler kadınlar arasında çıkan kavgayı korkuyla izledi. Vatandaşlar kadınlar arasındaki kavgayı ayırmakta zorlandı.


İstanbul Beyoğlu Dolapdere pazarında meydana gelen olayda, iki ayrı gruptaki kadınlar alışveriş yapmak için pazara geldiği pazar yerinde çıkan kavga vatandaşları hayrete düşürdü.

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Ednilen ilk bilgilere göre bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlar aralarında tartışmaya başladı.


KADINLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda iki taraftaki kadınlar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.


ERKEKLER AYIRMAKTA ZORLANDI

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada erkekler kadınları ayırmakta güçlük çekti.


Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
Pazar Yeri Kavga
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