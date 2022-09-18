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Peker'in basın danışmanı Emre Olur, İstanbul'a getirildi

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınan Emre Olur, saat 09.15 sıralarında İstanbul'a getirildi.

18 Eylül 2022 Pazar 14:19
Peker'in basın danışmanı Emre Olur, İstanbul'a getirildi

Peker'in basın danışmanı Emre Olur, İstanbul'a getirildi


Organize suç örgütü yöneticiliğinden hüküm giyen ve kırmızı bültenle aranan Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk’ta yakalanan Emre Olur, İstanbul’a getirildi.

Arnavutluk'ta gözaltına alınan Emre Olur, İnterpol ekipleri tarafından teslim alınarak Arnavutluk merkezli Air Albania'nın tarifeli seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında uçaktan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Olur, daha sonra havalimanındaki Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü.  

Buradaki işlemlerinin ardından Olur, 10.30'da Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmek üzere havalimanından hareket etti.  

EMNİYETTEN İLK AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Emre Olur hakkında yapılan açıklamada, "'Tehdit', 'Suçu ve Suçluyu Övmek', 'Hakaret', 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' 'Basit Yaralama', 'Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçlarından adli makamlarımızca ulusal seviyede aranan ve Sedat PEKER suç örgütünün üyesi olan Ahmet Emre OLUR’un yer tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, şahsın 23.05.2021 tarihinde Ülkemizden Kuzey Makedonya ülkesine gittiği tespit edilmiştir.

Kuzey Makedonya ve Balkan Ülkeleri İnterpol birimleri ile şahsın yer tespitine yönelik yazışmalar yapılmış ve görüşmeler devam etmekteyken 12.09.2022 günü Arnavutluk Tiran üzerinden BAE-Abu Dabi’ye gittiği tespit edilmiştir. 16.09.2022 tarihinde Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı ve Abu-Dabi Büyükelçiliğimizden BAE’den deport edileceği bilgisinin Emniyet Teşkilatımıza iletilmesi üzerine Emniyet Teşkilatımızca yapılan sıkı takip sonucu söz konusu şahsın Sırbistan’a gideceği tespit edilmiştir. Ancak Sırbistan makamları uluslararası yolcu olduğu için sınır dışı talebimize olumlu yanıt verememiştir. Sırbistan’dan Arnavutluk Tiran’a geçeceği tespit edilen şahsın Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk İnterpol’ü ve Sayın İçişleri Bakanlarının kurduğu doğrudan temas sonucunda Tiran Havaalanında 17.09.2022 günü saat 06:00’da Arnavutluk polisi tarafından gözaltına alınması sağlanmıştır.

Bu itibarla söz konusu şahsı teslim almak üzere Arnavutluk-Tiran’a giden İnterpol ve KOM Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Ahmet Emre OLUR 18.09.2022 tarihinde saat 06:30’daki uçuşla Tiran-Arnavutluk’tan teslim alınarak sorgulama ve adli işlemleri için İstanbul Havalimanında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir. "
 

Anahtar Kelimeler:
Sedat PekerEmre Olur
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