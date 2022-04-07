Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Pencere yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun 

İstanbul'da bir vatandaşa gelen kargo paketinin teslimat evrakının oyularak oluşturulan pencere yöntemiyle milyonlarca liralık borç hacizi çıkarıldı.

07 Nisan 2022 Perşembe 23:56
Pencere yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun 

Pencere yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun 

İstanbul Yeşilköy'de emekli kimya mühendisi İskender Akan, kargo teslim kağıdı imzalatılacakken pencere yöntemiyle bir senet imzalattırılıp, 6 milyon 950 bin lira dolandırıldığını iddia etti.


Emekli kimya mühendisi İskender Akan'ın (73) iddiasına göre, 2018 yılında Rus vatandaşı Natalya G.(52) ile internet üzerinden tanıştı. İki yıllık birlikteliklerinin sonunda Rus kadın, "Beni iki yıl kullandın 100 bin lira para vereceksin" diyerek İskender Akan'dan para istedi.

Vermeye yanaşmayan Akan'ı darbederek, tehdit ettikten sonra 2020 yılında kendisinden ayrıldı. Akan, bir süre sonra 6 milyon 950 bin liralık senet nedeniyle icralık oldu.

Akan, kargo teslim kağıdı imzalarken, pencere yöntemiyle düzenlenen senede bilmeden kefil olarak imza attığını ve bunu Rus sevgilisinin organize ettiğini ileri sürdü. Parayı ödeyen Akan, avukatıyla birlikte icra davasına itiraz etti. 

"BEN DE DİKKAT ETMEDEN İMZALAMIŞTIM"

Başından geçenleri anlatan İskender Akan, "İcrayı ben bankadan gelen mesajla haber aldım. Bir senet hazırlanmış. Ben kefil gösterilmişim. Senette yazan isimleri tanımıyorum. Uzun süredir sonuç alamadık. 6 milyon 950 bin liralık bir senet bu. Biz icralık olmamak için teminat olarak bu parayı yatırdık. Bu benim hayatımı alt üst etti. 2018'de internet vasıtasıyla tanıdığım, Rus bir bayanla birlikteliğim oldu. Bir takım tartışmalarımız oldu. Şiddete eğilimli biriydi. Zaman zaman bana saldırdı. Polis çağırdım, darp raporu aldım. Organize eden büyük ihtimalle oydu. Beni tehdit etti. 'Ben tek değilim, bana sahip çıkanlar var' diye beni tehdit etti. Bu tehditten iki ay sonra, senet olayları çıktı. Benden 100 bin lira talep etti. 'İki sene beni kullandın' diyerek. İnternetten evime siparişi vermişti. Ben de dikkat etmeden imzalamıştım" diye konuştu. 

"PENCERE DEDİĞİMİZ YÖNTEMLE KARGO KAĞITI GİBİ KAĞIT İZLATIYORLAR"

Avukat Gülsen Sözer "Kapıya gelen kargo vasıtasıyla imzasının alındığından şüpheleniyoruz. Pencere yöntemi dediğimiz bir yöntem kullanıyorlar. Size bir kargo kağıdı gibi kağıt imzalatıyorlar. Altında dikdörtgen şeklinde, kesilmiş yuva oluyor, oraya imza atıyorsunuz. Siz o kağıdı imzaladığınızı sanıyorsunuz ama altındaki senet ya da boş kağıdı imzalıyorsunuz.  Bu yöntemle malları gasbedilen birçok yaşlı, tek yaşayan insan var" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 08.04.2022 00:00
Anahtar Kelimeler:
DolandırıcılıkPencere Yöntemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a pide kuyruğunda tehdit
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a pide kuyruğunda tehdit
Diyarbakır merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu
Diyarbakır merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu
Ergün Arslan cinayeti | Taciz iddiası iftira çıktı
Ergün Arslan cinayeti | Taciz iddiası iftira çıktı
Hırsızlar bebek kamerasını görünce çılgına döndü
Hırsızlar bebek kamerasını görünce çılgına döndü
İlaç vurgunu | Kronik hastaların ilaçları çatıdan çıktı
İlaç vurgunu | Kronik hastaların ilaçları çatıdan çıktı
Sütlüce Tüneli'ni kapatan görgüsüzlere komik ceza
Sütlüce Tüneli'ni kapatan görgüsüzlere komik ceza
Gülhan hemşireye saldıranlar tahliye edildi
Gülhan hemşireye saldıranlar tahliye edildi
Seher Akkoyun'un ölümü | Kafeterya tuvaletinde ölü bulundu
Seher Akkoyun'un ölümü | Kafeterya tuvaletinde ölü bulundu
Uzunköprü katliamında 1 milyonluk altın iddiası
Uzunköprü katliamında 1 milyonluk altın iddiası
Kayseri'de 250 ilkokul öğrencisi pilavdan zehirlendi
Kayseri'de 250 ilkokul öğrencisi pilavdan zehirlendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim