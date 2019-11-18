

Pendik'te çocuğa cinsel taciz iddiasına meydan dayağı

Son bir haftadır silahlı saldırıların katliama varan cinayet haberlerine konu olan Pendik'te, akşam saatlerinde küçük yaşta bir erkek çocuğuna yönelik taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Utanç verici haberin kaynağı Pendik Çamçeşme Mahallesi. Mahalle sakinleri tarafından tacizcilerin elinden kurtarılan çocuk ailesine teslim edilirken, iki saldırgan öldürülesiye dövüldü. Olayı haber alan polis ekipleri iki tacizciyi linçten güçlükle kurtarırken mahallede gergin bekleyiş gece yarısına kadar sürdü. İşte o haberin ayrıntıları;

ZANLILARI VATANDAŞLAR YAKALADI

İstanbul Pendik'de 2 kişinin, 12 yaşındaki bir erkek çocuğunu önce taciz edip sonra da kaçırmaya çalışması iddiası üzerine gerginlik yaşandı. Olayı öğrenen öfkeli kalabalık 2 şüpheliyi yakalayarak dayak attı. Polisin müdahalesiyle mahalleli sakinleştirilirken, 2 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı.

Pendik ilçesi Çamçeşme Mahallesi'nde 2 kişinin gece saatlerinde 12 yaşındaki bir erkek çocuğunu önce taciz edip sonra da arabaya bindirip kaçırmaya çalıştığı iddia edildi. Alkollü oldukları ileri sürülen şüphelilerin çocuğu taciz edip kaçırmaya çalıştığını gören çevredeki vatandaşlar 2 şüpheliye tepki gösterdi.

Vatandaşların müdahalesi üzerine panikleyen şüpheliler Höyük sokağa kaçtı. Gerginlik üzerine ayağa kalkan mahalleli, Höyük sokakta 2 şüpheliyi yakalayıp linç etmek istedi. İhbar üzerine, olayın yaşandığı mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesi üzerine öfkeli kalabalık kontrol altına alınırken, vatandaşlar tarafından darbedilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan şüphelilerin tedavilerinin tamamlanması sonrası sorguya alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



