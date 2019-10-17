Pentagon'un paralı askeri PKK'lı teröristler sahada kayıp

Suriye'de son durum, ABD'nin paralı askerliğine soyunan bebek katili PKK'lıların sözde komutanı Mazlum Kobani, ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından ortadan kayboldu. Türk düşmanı ABD'li subayların büyük önem verdiği Mazlum Kobani'yi ölüm korkusu sardı..



Bebek katili Abdullah Öcalan'ın 'Manevi oğlu', Pentagon'un ünlü subaylarının "Fahri Generali', kimi solculara göre 'Ateşli devrimci', emperyalist güçlerin kuklası PKK'lı Mazlum Kobani, Suriye'de kayıplara karıştı. ABD Başkanı Trump'la telefonda görüşen 'Kırmızı Liste'deki terörist Mazlum Kobani, Barış Pınarı Harekatı'nın 8'nci gününde örgüt üyeleri tarafından güvenlik nedeniyle kaçırıldığı iddia ediliyor. Suriye doğumlu Ferhat Abdi Şahin'in Türkiye'de çok sayıda kanlı saldırı emirlerini veren kişi olarak biliniyor. PKK içindeki Suriye kökenli teröristlerin hakimiyeti örgüt içinde büyük rahatsızlık yaratırken, Murat Karayılan'ın bu rahatsızlığı sık sık dile getirdiği ifade ediliyor.





ABD'nin 'Barış Pınarı Harekatı'nın başından bu yana ismini sık sık dile getirdiği SDG yöneticisi 'Mazlum Kobani', Türkiye'nin 'Kırmızı Liste'yle aradığı, terör örgütü PKK'nın önde gelen üyelerinden birisi olarak adından sıkça söz ettirdi.



Amerikan yönetiminin TSK'nın 'Barış Pınarı Harekatı'na başlamasından bu yana 'dilinden düşürmediği' 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin 'kırmızı liste'yle aradığı, başına 4 milyon dolar ödül koyduğu bir PKK'lı terörist.

1967, Suriye doğumlu olan Kobani, halen çoğunluğunu PKK'lıların oluşturduğu 'Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde komutanlığını yürütüyor.

Pentagon, 'Şahin Cilo' kod adıyla da bilinen PKK'lı yöneticiyi 'General Mazlum' olarak tanımlıyor.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın 'manevi oğlum' dediği Cilo, son olarak Başkan Donald Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle gündeme gelmişti.

Kandil kadrosunun öne çıkan isimleri arasında yer alan Cilo, Öcalan'ın Şam'da yaşadığı yıllarda yardımcılığını yürütmüştü. 1997-2003 yılları arasında örgütün Avrupa sorumlularından biri olan Cilo'nun adı, Öcalan'ın savcılık ifadesinde bir kaç kez geçiyor.

AKTÜTÜN'E SALDIRI EMRİNİ VERMİŞTİ

PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Nadir C. adlı itirafçı, 2008'de Şemdinli Aktütün Karakolu'na düzenlenen ve 17 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan PKK saldırısının emrini verenler arasında Cilo'nun da bulunduğunu söylemişti.

SOLCU AMA ABD'NİN MAŞASI

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından memleketine dönen Cilo, önce YPG'nin, daha sonra da PKK/YPG militanlarından kurulan SDG'nin başına geçti.

ABD'li yetkililer, uzun süredir PYD/PKK adına silahlı eylemler gerçekleştiren Cilo'yu saha operasyonlarında kullanıyor.

Cilo, Beyaz Saray'la yaptığı telefon görüşmesinin Trump'ın talebiyle gerçekleştiğini iddia etmişti. Cilo görüşme sırasında Trump'ın kendisine TSK operasyonunu durdurması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini ilettiğini belirtmişti.

Cilo'nun adı, Başkan Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupta da geçiyordu.

