Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
94724
ALTIN
281.496
DOLAR
5.8653
STERLİN
7.5391
EURO
6.5206

Pentagon'un paralı askeri PKK'lı teröristler sahada kayıp

Amerikan ordusunun paralı askerliğine soyunan ve Pentagon'un gönderdiği on binlerce TIR'lık silah yardımına rağmen TSK karşısında tutunamayan PKK'lı bebek katillerinin lideri kayıplara karıştı.

Pentagon'un paralı askeri PKK'lı teröristler sahada kayıp

Amerikan ordusunun paralı askerliğine soyunan ve Pentagon'un gönderdiği on binlerce TIR'lık silah yardımına rağmen TSK karşısında tutunamayan PKK'lı bebek katillerinin lideri kayıplara karıştı.

17 Ekim 2019 Perşembe 16:54
Pentagon'un paralı askeri PKK'lı teröristler sahada kayıp

Pentagon'un paralı askeri PKK'lı teröristler sahada kayıp

Suriye'de son durum, ABD'nin paralı askerliğine soyunan bebek katili PKK'lıların sözde komutanı Mazlum Kobani, ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından ortadan kayboldu. Türk düşmanı ABD'li subayların büyük önem verdiği Mazlum Kobani'yi ölüm korkusu sardı..


Bebek katili Abdullah Öcalan'ın 'Manevi oğlu', Pentagon'un ünlü subaylarının "Fahri Generali', kimi solculara göre 'Ateşli devrimci', emperyalist güçlerin kuklası PKK'lı Mazlum Kobani, Suriye'de kayıplara karıştı. ABD Başkanı Trump'la telefonda görüşen 'Kırmızı Liste'deki terörist Mazlum Kobani, Barış Pınarı Harekatı'nın 8'nci gününde örgüt üyeleri tarafından güvenlik nedeniyle kaçırıldığı iddia ediliyor. Suriye doğumlu Ferhat Abdi Şahin'in Türkiye'de çok sayıda kanlı saldırı emirlerini veren kişi olarak biliniyor. PKK içindeki Suriye kökenli teröristlerin hakimiyeti örgüt içinde büyük rahatsızlık yaratırken, Murat Karayılan'ın bu rahatsızlığı sık sık dile getirdiği ifade ediliyor. 


 
ABD'nin 'Barış Pınarı Harekatı'nın başından bu yana ismini sık sık dile getirdiği SDG yöneticisi 'Mazlum Kobani', Türkiye'nin 'Kırmızı Liste'yle aradığı, terör örgütü PKK'nın önde gelen üyelerinden birisi olarak adından sıkça söz ettirdi.


Amerikan yönetiminin TSK'nın 'Barış Pınarı Harekatı'na başlamasından bu yana 'dilinden düşürmediği' 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin 'kırmızı liste'yle aradığı, başına 4 milyon dolar ödül koyduğu bir PKK'lı terörist.

1967, Suriye doğumlu olan Kobani, halen çoğunluğunu PKK'lıların oluşturduğu 'Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde komutanlığını yürütüyor.


Pentagon, 'Şahin Cilo' kod adıyla da bilinen PKK'lı yöneticiyi 'General Mazlum' olarak tanımlıyor.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın 'manevi oğlum' dediği Cilo, son olarak Başkan Donald Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle gündeme gelmişti.

Kandil kadrosunun öne çıkan isimleri arasında yer alan Cilo, Öcalan'ın Şam'da yaşadığı yıllarda yardımcılığını yürütmüştü. 1997-2003 yılları arasında örgütün Avrupa sorumlularından biri olan Cilo'nun adı, Öcalan'ın savcılık ifadesinde bir kaç kez geçiyor.

AKTÜTÜN'E SALDIRI EMRİNİ VERMİŞTİ

PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Nadir C. adlı itirafçı, 2008'de Şemdinli Aktütün Karakolu'na düzenlenen ve 17 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan PKK saldırısının emrini verenler arasında Cilo'nun da bulunduğunu söylemişti.

SOLCU AMA ABD'NİN MAŞASI

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından memleketine dönen Cilo, önce YPG'nin, daha sonra da PKK/YPG militanlarından kurulan SDG'nin başına geçti.

ABD'li yetkililer, uzun süredir PYD/PKK adına silahlı eylemler gerçekleştiren Cilo'yu saha operasyonlarında kullanıyor.

Cilo, Beyaz Saray'la yaptığı telefon görüşmesinin Trump'ın talebiyle gerçekleştiğini iddia etmişti. Cilo görüşme sırasında Trump'ın kendisine TSK operasyonunu durdurması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini ilettiğini belirtmişti.

Cilo'nun adı, Başkan Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupta da geçiyordu.
 

Polis ve MİT DEAŞ'li katillerin peşinde 
Polis ve MİT DEAŞ'li katillerin peşinde 
ABD, HalkBank için yeniden düğmeye bastı
ABD, HalkBank için yeniden düğmeye bastı
Türkiye ve Suriye arasında görüşmeler yapılıyor
Türkiye ve Suriye arasında görüşmeler yapılıyor
Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı, 2 sivil şehit
Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı, 2 sivil şehit
595 terörist öldürüldü, Amerika çılgına döndü
595 terörist öldürüldü, Amerika çılgına döndü
Bordo Bereli'ler ve komandolarımız Münbiç'e ilerliyor
Bordo Bereli'ler ve komandolarımız Münbiç'e ilerliyor
ABD ve PKK'nın Münbiç oyunu
ABD ve PKK'nın Münbiç oyunu
PKK'lı bebek katilleri Resulayn'dan kaçtı
PKK'lı bebek katilleri Resulayn'dan kaçtı
Anahtar Kelimeler:
Barış PınarıSDGBarış Pınarı HarekatıMazlum Kubani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarar Ailesi'ne soygun dehşeti yaşatanlara ceza yağdı
Sarar Ailesi'ne soygun dehşeti yaşatanlara ceza yağdı
Eşini aldatan kadının kocası, yüzleşmede dehşete tanık oldu
Eşini aldatan kadının kocası, yüzleşmede dehşete tanık oldu
Dr. Kadir Songür'e jiletli saldırı, ölümden döndü
Dr. Kadir Songür'e jiletli saldırı, ölümden döndü
'Abi ben içiyim' dedi, satıcıları yakalattı
'Abi ben içiyim' dedi, satıcıları yakalattı
Polis ve MİT DEAŞ'li katillerin peşinde 
Polis ve MİT DEAŞ'li katillerin peşinde 
Dolandırıcılıktan yargılanan Jet Fadıl | 'Ben de mağdur oldum'
Dolandırıcılıktan yargılanan Jet Fadıl | 'Ben de mağdur oldum'
Kredi vermeyen banka şubesini basan gençten silahlı tehdit
Kredi vermeyen banka şubesini basan gençten silahlı tehdit
Afyon TEM Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu
Afyon TEM Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort