Pınar Gültekin cinayeti | Durdurun bu vahşeti





Kadınlara yönelik şiddetin bir türlü durdurulmadı Türkiye yeni bir vahşet haberiyle sarsıldı. Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) eşi görülmemiş vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.



Boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin'in cansız bedeni, Gülağzı mevkiindeki ormanlık alanda bir varilin içerisinde toprağa gömülü halde bulundu. Olayla ilgili son görüldüğü kişi olduğu belirtilen Cemal Metin Avcı (32) gözaltına alındı. Şüpheli, Gültekin'i elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Şüphelinin, bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi. Korkunç cinayet, #pinargultekin etiketiyle sosyal medyada büyük tepki çekti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, vahşice katledilen Pınar Gültekin davasına müdahil olacaklarını duyurdu.

Pınar Gültekin'in sahipsiz kalan çığlığıyla bir kez daha yandık.



Bir kadının daha hayallerini çaldılar.

Bir kadının daha yüreğine evlat acısı düşürdüler.



İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için daha kaç kadınımızı kaybetmemiz gerekiyor?#pinargultekin — Meral Akşener (@meral_aksener) July 21, 2020



Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı (32) çıktı. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi. Şüpheli, Gültekin'i elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'nın, emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

Katil zanlısının, genç kızı kendisini tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdüğü belirtildi. Evli ve bir çocuk babası olan Cemal Metin Avcı'nın ifadesinde, "Pınar ile ilişkimiz vardı, eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim, tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm" dediği belirtildi.

CESEDİ YAKMAK İÇİN BENZİN ALMAYA GİTMİŞ

Zanlının genç kızın cansız bedenini yakmak için bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Avcı'nın özel aracı ile akaryakıt istasyonuna gelerek önce aracına, sonrasında da iki şişe benzin aldıktan sonra istasyondan ayrıldığı anlar yer alıyor.

"KIZIM CANAVARCA ÖLDÜRÜLDÜ"

Gültekin'in babası Sadık Gültekin de gazetecilere, kızının 6 yıldır üniversite eğitimi için Muğla'da olduğunu söyledi. Kızının "canavarca", "vahşice" öldürüldüğünü belirten Gültekin, "Kızımın cenazesini almaya geldim." dedi. Gültekin, cinayeti aydınlatan jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür etti. Genç kızın ağabeyi Vedat Gültekin de kız kardeşinin üniversite okurken öldürüldüğünü kaydetti.

Ne kadar acı verici; hayata umutla, neşeyle bakan yüzlerin aramızdan alındığını öğrenmek.



Ne kadar tutarsız; özgürlüğü, yaşamı güvence altına almak yerine yasakçılığın peşinden koşmak. #pinargultekin pic.twitter.com/KpjCH6efUS — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 21, 2020

Yüreğimiz güzel kızımız #pinargultekin

için yandı.



5 gündür kayıp olan ve cansız bedenine ulaşılan evladımıza Allah’tan rahmet diliyorum.



Zihniyeti, dili ve eylemi şiddetten arındırmak zorundayız. Kadın cinayetlerini sonlandıracak adımlar atmak hepimizin ortak sorumluluğu. pic.twitter.com/1MdgY3Wlhm — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 21, 2020

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden Avcı'nın işlemleri de tamamlandı. Jandarma ekiplerince sağlık kontrolü için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen zanlı daha sonra Muğla Adliyesine götürüldü. Zanlı, burada jandarma ve polis ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliye binasına sokuldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu.

Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Bugün çok üzücü bir haberle uyandık. Umutluyduk oysa. Pınar henüz 27 yaşındaydı. Gülüşü anlatıyordu yaşamı ne kadar sevdiğini.

Mekânı cennet olsun...



Bugün yeni bir sayfa açalım, bu son olsun…#KadınaSiddeteDurDe #pinargultekin pic.twitter.com/x6PtyQ5Pwl — MuğlaSıtkıKoçmanÜnv. (@muglaedutr) July 21, 2020

ESKİ ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden Pınar Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığı tespit edildi.

Pınar Gültekin'i bulmak için jandarma ve polislerden oluşan ekip, genç kızın son görüldüğü bölgede bulunan kafe, iş yeri ve benzinliklere ait 100'ün üzerinde güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polis ve jandarma ekipleri, akaryakıt istasyonunda büyük bir pet şişeyle benzin alan zanlı Cemal Metin Avcı'dan şüphelenerek takibe aldı. Takibin ardından dün akşam harekete geçen ekipler, Cemal Metin Avcı'yı Menteşe ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

VARİL İÇERİSİNDE TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Gültekin'in cansız bedeni, Menteşe ilçesi Gülağzı mevkiindeki ormanlık alanda bir varilin içerisinde toprağa gömülü halde bulundu.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın Gültekin'i öldürüp, cansız bedenini varil içinde ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü.

5 gündür kayıp olan Pınar’ın cansız bedeni bulunmuş. Hayatının baharında bir can gitmiş. Üzgünüm.

Allah’tan rahmet diliyorum.

Yüreğimizi yakan ölümler yaşanırken İstanbul Sözleşmesi’ni tartışarak, sosyal medya yasaklarını konuşarak boş işlerle uğraşıyoruz. #pinargultekin pic.twitter.com/roBCz5EHZM — Muharrem İNCE (@vekilince) July 21, 2020

BAĞ EVİNE GÖTÜRÜP ÖNCE DÖVÜP, SONRA BOĞMUŞ

Edinilen bilgilere göre, yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi. Şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. Cemal Metin Avcı da genç kızı boğarak öldürdü.

İTFAİYE EKİPLERİ BETON DÖKÜLMÜŞ VARİLİN İÇİNDEN ÇIKARDI

Jandarme ekipleri, üzerine beton dökülmüş vaziyetteki metal bir varil buldu. İtfaiye ekipleri tarafından içerisine zarar verilmeden özenle açılan varilden Pınar Gültekin'in cansız bedeni çıktı.

JANDARMADAKİ SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Cemal Metin Avcı, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, genç kızı aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin ile konuşmak için otomobiliyle bağa evine gittiklerini, burada çıkan tartışmada, genç kızı dövdüğünü, bayılınca da boğazını sıkarak boğduğunu söyledi. Cemal Metin Avcı daha sonra Gültekin'in cesedini ormanlık alana götürüp, çöp varilinde yakarak üzerine beton döktüğünü ifade etti.

Bugün nefes alan, yaşama karışan, bu sabah sizinle aynı gökyüzüne uyanan bir kadının sonraki gün veya ondan sonraki gün ya da belki bir ay sonra yaşama hakkının elinden alınacak olduğunu farkında mısınız? Artık somut adımlar görmek zorundayız!! #pinargultekin pic.twitter.com/z0kzq2Bet3 — Nükhet Duru (@NukhetDuru) July 21, 2020

'ÖNCE YAKMAYA ÇALIŞTI. SONRA VARİLE SOKUP, BETON DÖKTÜ

Cemal Metin Avcı'nın jandarmada verdiği ifadede, "Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra varile soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp, birlikte olmayı düşünüyordum" dediği öğrenildi.

Cemal Metin Avcı'nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekipleri Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti. Ekipler, saat 05.00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip, Gültekin'in yanmış cansız bedenine ulaştı.

ACILI AİLE CENAZEYİ BEKLİYOR

Öte yandan Muğla Adli Tıp Kurumu bahçesinde anne Şefika Gültekin, abla Sibel Gültekin ve arkadaşları genç kızın cenazesini almak için bekleyişini sürdürüyor.

BAKAN SELÇUK: DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, vahşice katledilen Pınar Gültekin davasına müdahil olacaklarını duyurdu. Bakan Selçuk, paylaşımında şöye dedi: "Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız."

KORKUNÇ CİNAYETE SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Sosyal medyada sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ile aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu binlerce kişi, #pinargultekin etiketiyle korkunç cinayete büyük tepki gösterdi. İşte o tepkiler...