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Pınar Gültekin cinayeti | Mahkeme katili 'Haksız tahrik indirimi' ile kurtardı

Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinin katili Cemal Metin Avcı'ya mahkeme 'haksız tahrik' indirimi uyguladı. Skandal karara tepki yağdı 

20 Haziran 2022 Pazartesi 18:09
Pınar Gültekin cinayeti | Mahkeme katili 'Haksız tahrik indirimi' ile kurtardı

Pınar Gültekin cinayeti | Mahkeme katili 'Haksız tahrik indirimi' ile kurtardı


Muğla Akyaka'da hunhanca bir cinayete kurban giden Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı bugün görülen karar duruşmasında 'haksız tahrik' indirimi, ömür boyu hapis cezasından kurtarıldı. Skandal karara tepki yağarken duyarlı çevreler adeta isyan etti. Gültekin Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, "Bugün Muğla'da adalet ölmüştür" derken; Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ise, "Cumhurbaşkanı hani bu işin takipçisi olacaktı? Bu, Dolmabahçe'de kadın cinayetlerine karşı verilen iftar yemeğine benzemez" dedi. Skandal karara, sosyal medyada da tepki yağdı.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Katil Cemal Metin Avcı için önce 'ağırlaştırılmış müebbet' verildi. Sonra da mahkeme 'haksız tahrik' olduğuna karar vererek tutuklu sanık Metin Avcı'nın cezasını 23 yıla indirdi.

Mahkeme, tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verdi.

EPÖZDEMİR: 'BUGÜN BURADA ADALET ÖLMÜŞTÜR'

Gültekin Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, "Bugün burada hukuk ölmüştür, adalet ölmüştür. Bugün Muğla'da adalet ölmüştür" diyerek tepki gösterdi. Epözdemir, "Diri diri yakıyor, gömüyor, bütün delilleri değiştiriyor, kimsenin inanmadığı bir kurgu savunmaya mahkeme itibar edip haksız tahrik indirimi uyguluyor" ifadelerini kullandı.

GÜLTEKİN'İN BABASI ERDOĞAN'A SESLENDİ: 'İFTAR YEMEĞİNE BENZEMEZ'

Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, Tele1 yayınında "Karşı taraf maddiyat açısından daha güçlüydü. Türkiye'de adalet yok, ölmüş. Verilen cezayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Cumhurbaşkanı hani bu işin takipçisi olacaktı? Bu, Dolmabahçe'de kadın cinayetlerine karşı verilen iftar yemeğine benzemez. Gelsin Muğla'da görsün, defalarca söyledik... Artık diyecek bir şey bulamıyoruz. Böyle adalet mi olur? Bir üniversite öğrencisini diri diri yakan birine 23 yıl ceza verilir mi? Ben artık isyan ediyorum, isyanım öyle büyük olacak ki 10 yıl herkes tarafından konuşulacak" diye konuştu.

Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin de "Hak, hukuk, adalet bu değil. Adalet Bakanı'na, Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Benim kızımı diri diri yaktılar. Bütün dünya görsün, böyle olmaz. Bu cezayı kesinlikle kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Skandal karara, sosyal medyada da tepki yağdı. Aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, katil Metin Avcı'ya verilen 'haksız tahrik' indirimine çok sert tepki gösterdi. 'Pınar Gültekin' başlığı, Twitter'da Türkiye'de en çok konuşulanlar listesinde ilk sıralara yükseldi.

İşte, sosyal medyada Pınar Gültekin davası kararına verilen tepkilerden bazıları...

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cansız bedenini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

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