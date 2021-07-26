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Pınar Kalkan'ın ölümü | Kaza değil sanki cinayet

İzmir'de metro inşaatı için açılan şafta düşen otomobilde Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkainen'in ardın sürücü 35 yaşındaki Pınar Kalkan da hayatını kaybetti

26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:05
Pınar Kalkan'ın ölümü | Kaza değil sanki cinayet

Pınar Kalkan'ın ölümü | Kaza değil sanki cinayet


İzmir Balcova Metro hattı için açılan şaftta, yeterli önlem almayan sorumlular iki insanın ölümüne neden oldu. Kaza sonrası yüklenici şirket apar topar şaft etrafına beton bariyerler koyarken yol boyunca hız uyarı levhaları da asıldı.

İzmir'in Balçova ilçesinde, otomobilin İzmir Metrosu inşaatına düştüğü kazada, Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen’in (40) ardından sürücü Pınar Kalkan (35) da yaşamını yitirdi. Kaza sonrası inşaat alanının trafik akışının olduğu bölümüne 1,5 metre yükseklikte beton bloklar kondu.

Kaza, önceki gece Balçova ilçesi Mithatpaşa Caddesi Konak-Narlıdere istikametinde meydana geldi. Pınar Kalkan yönetimindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil, İzmir Metrosu'nun Üçkuyular-Narlıdere hattı inşaat alanında beton bariyerlere ve levhalara çarptıktan sonra, 25 metre yükseklikten, açılan şafta düştü. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, çevre güvenliği alarak kurtarma çalışması başlattı.

İtfaiye ekipleri vinçle 25 metre derinliğindeki şafta inip otomobile ulaştı. Ekiplerin iki saatlik çalışmasıyla sürücüsü Pınar Kalkan ile Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen yukarı çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılardan Pınar Kalkan, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Timo Janek Karkkainen ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Karkkainen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza sonrası Pınar Kalkan’ın 2,35 promil alkollü olduğu tespit edildi.

KAZA SONRASI YÜKSEK BETON BLOKLAR KONULDU

Bu arada, kazanın meydana geldiği bölgede, metro inşaatı olduğuna ve sürücülerin hızlarını düşürmeleri gerektiğine dair trafik levhalarının yanı sıra alanda ışıklı uyarıcıların da yer aldığı, sürücülerin inşaat alanına yaklaşmaması için alanın trafik dubalarıyla ayrıldığı belirtildi. Ayrıca, kaza sonrasında inşaat alanının trafik akışının olduğu bölümüne ek olarak 1,5 metre yükseklikte beton bloklar konuldu.
 

Anahtar Kelimeler:
IzmirMetro Yolu Inşaatı
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